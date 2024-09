Vollack auf der Südback

Mit identitätsstiftenden Arbeitswelten gegen den Fachkräftemangel

Karlsruhe, 17. September 2024. In Zeiten von massivem Personalmangel war es für Bäckereibetriebe noch nie so wichtig wie heute, Fachkräfte zu binden und kompetente Mitarbeitende für sich zu gewinnen. Vollack, Experte für nachhaltige, energieeffiziente Gebäude, unterstützt Unternehmen beim Planen und Realisieren von zukunftsweisenden Arbeitswelten. Das bundesweit aktive Unternehmen präsentiert vom 26. bis 29. Oktober auf der Fachmesse Südback in Stuttgart intelligente Konzepte und informiert in einer Vortragsreihe über nachhaltiges Planen und Bauen.

Eine moderne Arbeitswelt, die Menschen in den Mittelpunkt stellt, in Verbindung mit einer positiven Unternehmenskultur kann einen entscheidenden Beitrag zum Employer Branding leisten. Zukunftsweisende Gebäude sollten daher ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie sein. Claudius Uiker, Partner bei der Vollack Gruppe, sagt: „Wenn die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen auch an ihrem Arbeitsplatz berücksichtigt werden, kann das die Beziehung zwischen Mitarbeitenden und ihrem Unternehmen stärken. Wir bei Vollack wissen, dass im planerischen und baulichen Aspekt der Unternehmenskultur großes Potenzial liegt. Sie braucht einen Raum, der zu ihr passt. Gebäude- und Flächenkonzepte, Farben und Formen transportieren die Identität einer Organisation und machen die Unternehmenskultur erlebbar.“

Kundenindividuelle Lösungen

Das gilt für eine Büroarbeitswelt ebenso wie für einen modernen Bäckereibetrieb. Wenn es um identitätsstiftende Wirkungsstätten geht, ist klar: Ein Patentrezept gibt es nicht, Gebäude sind so individuell wie die Betriebe selbst. Für Vollack bestätigt sich die Haltung, dass Backwelten in intensiver Zusammenarbeit mit dem Bauherrn und den späteren Nutzern konzipiert werden müssen – individuell an deren Bedarfen und Prozessen ausgerichtet. „Die Zukunftserwartung und -vision der Bauherren ist für uns der Motor für die Planung und Konzeption ihrer neuen Arbeitswelt. Mit künftigen Bauherren sprechen wir darum erst einmal nicht über das Bauen, sondern über ihre Strategie“, sagt Claudius Uiker.

Effiziente Energieversorgung

Um ihre Zukunft zu sichern, investieren viele Betriebe in gute Arbeitsbedingungen, effiziente Prozesse und moderne Verkaufsräume. Angesichts steigender Energiekosten steht zudem eine energiesparende Produktion im Fokus. So sammelt eine „Energieschaukel“ die in der Backstube anfallende Abwärme und kann sie als „Recyclingenergie“ für die Heizung oder – umgewandelt – für die Kühlung nutzbar machen. Eine weitere nachhaltige Lösung ist der Eisspeicher. Das intelligente Speichermedium für Wärme und Kälte sorgt dafür, dass Gebäude nahezu energieautark sind. Experten von Vollack beraten an allen Messetagen zu Lösungen, um Betriebe fit für die Zukunft zu machen.

Ein Unternehmen, das bereits auf die Expertise von Vollack gesetzt hat, ist die Bäckerei Kasprowicz. Für die Traditionsbäckerei realisierte Vollack am neuen Standort im bayerischen Pähl ein zweigeschossiges Gebäude mit Backstube, Eventbereich und Verwaltung. Der Familienbetrieb versorgt seit 2020 etwa 20 Filialen am Starnberger See und am Ammersee mit frischen Backwaren. Als KfW-Effizienzhaus 55 benötigt der ökologische Holzbau 45 Prozent weniger Primärenergie als bei konventioneller Ausführung. Photovoltaik und Wärmerückgewinnung machen die thermische Energie aus dem Produktionsprozess nutzbar. Die großzügig verglaste, nach Süden ausgerichtete Front der Backstube bietet den Mitarbeitenden einen Blick auf das Alpenvorland.

Bäckereien, die sich für einen Neubau, einen Anbau oder eine Revitalisierung ihres Bestandsgebäudes entscheiden, brauchen maßgeschneiderte Lösungen und einen kompetenten Partner. Claudius Uiker sagt: „Unser Ziel ist es, ein Backhaus mit individuellen Anforderungen an Produktion, Logistik und Verkauf zum Wohlfühlort für Mitarbeitende und Kunden werden zu lassen. Dabei legen wir einen Schwerpunkt auf die ökologische Nachhaltigkeit und Energieeffizienz des Gebäudes.“

Vollack auf der Südback: Messe Stuttgart, Halle 10, Stand B33; Vortragsreihe „Nachhaltiges Planen und Bauen“, Stand des Bäckerinnungsverbands BW, Halle 8, Stand D71

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

Kontakt

Vollack GmbH & Co. KG

Andrea Brüggemann

Am Heegwald 26

76227 Karlsruhe

+ 49 721 4768126



http://www.vollack.de