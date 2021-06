Vodafone Kick-offs 2021: insglück inszeniert Digital Live-Event unter dem Kampagnenmotto #SpiritofGiga

BERLIN – Bereits Ende 2020 überzeugte insglück mit seinen frischen Lösungsansätzen und außergewöhnlich kreativen Ideen und inszenierte für Vodafone Deutschland die kleinste größte digitale Weihnachtsfeier der Markenhistorie.

Bei den diesjährigen Vodafone Kick-offs vertraute der innovative Technologie- und Dienstleistungskonzern erneut auf insglück und beauftragte die Agentur mit der Konzeption, Content Creation sowie Umsetzung des digitalen Live-Events.

Unter dem Motto „The Spirit of Giga“ gelang eine dynamische Inszenierung, bei der rund 5.000 Vodafone Mitarbeiter:innen der Vertriebsorganisationen aus ganz Deutschland digital vernetzt und aktiviert wurden.

Bereits im Vorfeld wurden die Vertriebler:innen über eine interne Testimonial-Kampagne involviert. Gesucht wurden Gesichter & Storys, die den besonderen Vodafone-Spirit widerspiegelten. Über ein Fotoshooting wurden die begeisterten Mitstreiter:innen in Szene gesetzt und Teil des Key Visuals sowie der gesamten Kommunikationsstrecke. Add-on: Auf der digitalen Kampagnenplattform konnte jeder sein persönliches Spirit of Giga-Pic über eine Living-Type Fotoaktion erstellen und dort teilen.

Im Fokus des dreitägigen Kick-offs mit anschließender Vertriebsehrung standen Information, Motivation und Wertschätzung. Live übertragen wurde aus der Lichtburg Essen. Atmosphärisch und authentisch bot Deutschlands größter Filmpalast die perfekte Kulisse. Durch die großformatige LED-Kinoleinwand, verschiedene Bühnenscreens und Licht konnten die Inhalte und digital zugeschalteten Personen optisch spannend und abwechslungsreich inszeniert werden. Overlays und augmentierter Content setzten zusätzliche Highlights.

Aus dem Homeoffice konnten die Teilnehmenden aus den vier verschiedenen Business Units über eine individualisierte Event-Plattform den insgesamt acht, jeweils zweistündigen, Streams beitreten.

Um die Teilnehmenden zu einem sichtbaren, integrierten Teil der Inszenierung werden zu lassen, konnten sie über eingebundene Spirit-Buttons auf der Plattform mit Applausund Emoji-Funktionen reagieren und interagieren. Das Besondere: Für spürbare Reaktionen und echten Beifall wurden die Button-Funktionen in akustische und visuelle Signale übersetzt und in den Saal hinein augmentiert. Für die GigaMoments entfachten die Zuschauenden so ein ganzes Feuerwerk emotionaler Reaktionen.

„Es hat wirklich Spaß gemacht und ich bin begeistert welches Niveau und welchen Interaktionsgrad unsere virtuellen Formate erreicht haben. Ein großer Dank gilt vor allem meinem Team und der Agentur insglück, die gemeinsam ein aktivierendes, inspirierendes Digitalformat geschaffen und unseren Spirit of GIGA spürbar gemacht haben“, so Susanne Speil, Head of Events bei Vodafone.

Bildunterschrift: Vodafone Kick-offs 2021: Digital Live-Event in der Lichtburg Essen (Team Vodafone & insglück) © Vodafone / Fotograf Markus Arns

