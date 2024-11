Vitel präsentiert Netzwerklösungen für BOS auf der PMRExpo in Köln

Verlässliche und stabile Internetverbindungen auf der Messe für sichere Kommunikation

Unterschleißheim/München, Köln, 05. November 2024 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, präsentiert auf der PMRExpo 2024 in Köln verlässliche und robuste Router- und Antennenlösungen für den Bereich BOS. Als offizieller Distributor vertreibt Vitel die verlässlichen und stabilen Netzwerklösungen des Herstellers Peplink. Zudem präsentiert das Unternehmen die Vitel Internet Cases, eine handliche Kofferlösung für abbruchsichere Internetverbindungen. Mit den flexiblen Lösungen verfügen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste jederzeit und überall über stabiles und schnelles Internet mit hohen Bandbreiten. An Stand C002 in Halle 8.1 erfahren Besucher mehr über die zuverlässigen und robusten Netzwerklösungen.

Mit den Routern und Antennen von Peplink lassen sich stabile und schnelle Internetverbindungen mit hoher Bandbreite bereitstellen – auch mobil und unter schwierigen äußeren Bedingungen. Die Lösungen sind insbesondere für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) für die Bereitstellung von zuverlässigen, robusten und sicheren Verbindungen geeignet. So werden unter anderem eine verlässliche Kommunikation in Echtzeit sowie telemedizinische Anwendungen ermöglicht.

„Wir freuen uns darauf, unser Portfolio an stabilen und verlässlichen Netzwerklösungen auf der PMRExpo vorzustellen“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Im Bereich BOS müssen Internetverbindungen ausfallsicher und flexibel sein und hohen Sicherheitsstandards entsprechen. Damit die Geräte auch schwierigen äußeren Bedingungen standhalten, müssen sie äußerst robust und für den mobilen Einsatz geeignet sein. Die Netzwerklösungen von Peplink und unsere Vitel Internet Cases erfüllen genau diese Anforderungen.“

Robuste Router und Antennen mit übersichtlichem Cloud-Management

In ihrem Sortiment führt die Vitel GmbH eine Reihe von leistungsstarken und robusten Geräten von Peplink, die zuverlässige 5G- und LTE-Verbindungen bieten. Unter anderem wird auf der PMRExpo der neue Router Transit Pro E vorgestellt, der speziell für BOS-Anwendungen konzipiert wurde. Zu den weiteren auf der PMRExpo präsentierten Netzwerklösungen gehören beispielsweise 5G-Router für den Außeneinsatz, mobile Router sowie Antennen.

Über die Managementplattform InControl2 lassen sich alle Peplink-Geräte einfach und übersichtlich per Fernzugriff sowie automatisiert verwalten. Mit einer zentralen Steuerung und Echtzeitüberwachung aller Netzwerkbestandteile sorgt InControl2 so für maximale Zuverlässigkeit. Router von Peplink können außerdem mit der Satellitenlösung Starlink kombiniert werden. Durch die Integration kann eine satellitenbasierte Internetverbindung als Backup-Verbindung eingebunden werden, um auch in besonders entlegenen Gebieten oder bei mobilen Anwendungen eine hohe Ausfallsicherheit sowie verlässliche Verbindungen zu gewährleisten.

Flexible Kofferlösung für ausfallsicheres Internet

Am Messestand erfahren die Besucher auch mehr über die Vitel Internet Cases (VIC). Die mobile Kofferlösung ist flexibel und robust und ermöglicht an Einsatzorten innerhalb von wenigen Minuten den Aufbau von abbruchsicheren und stabilen Internetverbindungen. Die Internet Cases sind sofort betriebsbereit, durch integrierte und im Betrieb austauschbare Akkus ist die Stromversorgung jederzeit sichergestellt. Die Koffer sind in unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen Funktionen verfügbar und können außerdem auch nach Kundenwunsch noch konfiguriert werden.

Interessierte können die Vitel GmbH auf der PMRExpo vom 26. bis 28. November an Stand C002 in Halle 8.1 besuchen, um mehr über die Netzwerklösungen von Peplink sowie die Vitel Internet Cases zu erfahren.

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

Firmenkontakt

Vitel GmbH

Marisa Weinzierl

Max-Planck-Str. 10

85716 Unterschleißheim

+49 89-9542965-30



https://www.vitel.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.