VisorTech WLAN-Outdoor-Sirene für ELESION

Alarm & Bewegungsmelder für das Sicherheitssystem

VisorTech WLAN-Outdoor-Sirene XMD-90.ext mit Blinklicht und 95 dB, IP54, ELESION-kompatibel

– Extra-lauter Warnton mit 95 dB und Blinklicht

– Kostenlose App zum Koppeln kompatibler Warnmelder

– Weltweite Benachrichtigung bei Alarm

– Automatische Alarm-Szenarien programmierbar

– Eingebaute Sabotage-Sicherung

– Spritzwassergeschützt nach IP54

Das Zuhause sicherer machen: Die Außensirene von VisorTech lässt sich per App mit allen ELESION-kompatiblen Überwachungskameras, Sensoren und Meldern, Tür- und Fenster-Sensoren, Bewegungsmeldern u.v.m. koppeln: Schon wird man bei Gefahr sofort informiert!

Kaum zu überhören und zu übersehen: Den 95 dB lauten Alarmton hört man auch aus weiter Entfernung! Zusätzlich macht ein Licht-Signal auf die Gefahr aufmerksam.

Komfortable Einrichtung per Gratis-App: Mit wenigen Klicks koppelt man die vorhandenen Kameras und Melder. Es lassen sich auch automatische Alarm-Szenarien erstellen, beispielsweise zum gleichzeitigen Einschalten kompatibler LED-Lampen bei Alarm!

Weltweite Benachrichtigung: Per Internet-Verbindung und App wird man über jeden Alarm informiert, egal wo man sich gerade befindet. So kann man rasch eingreifen und z.B. Bekannte oder Nachbarn nach dem Rechten sehen lassen.

Immer auf der sicheren Seite: Dank eingebauter Sabotage-Sicherung wird man per App sofort informiert, wenn sich jemand unbefugt an den Sirenen vergreift. Und aufgrund des integrierten Notstrom-Akkus wird auch ein Stromausfall nicht zum Problem.

– Outdoor-Alarmgeber mit Ton- und Licht-Signal

– Extra-lauter Warnton: 95 dB

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: zum Koppeln kompatibler Überwachungskameras und Warnmeldern, z.B. Bewegungs-, Tür- und Fenster-Sensoren, und für weltweite Benachrichtigung bei Alarm oder Stromausfall

– Automatische Alarm-Szenarien programmierbar, z.B. zum gleichzeitigen Einschalten der Sirene sowie kompatibler LED-Lampen u.v.m.

– Eingebaute Sabotage-Sicherung: warnt per App z.B. beim Entfernen der Sirene

– Spritzwassergeschützt: IP54

– Stromversorgung: per 230-V-Netzteil

– Alarmiert auch bei Stromausfall: integrierter Notstrom-LiPo-Akku mit 600 mAh

– Maße: 78 x 149 x 42 mm, Gewicht: 175 g

– Sirene XMD-90.ext inklusive Netzteil, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107382588

Preis: 39,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4980-625

Luminea Home Control WLAN-PIR-Bewegungsmelder und Lichtsensor XMD-100.app mit App für Benachrichtigung

– Weltweite Benachrichtigung bei Bewegungserkennung

– Kostenlose App für Android und iOS

– Einfache Befestigung per Magnet-Halterung

– Lichtsensor für Steuerung nach Helligkeit

– Schaltet bei Dämmerung auch App-kompatible Lampen ein und aus

Ganz einfach Wohnung, Haus, Lagerräume u.v.m. überwachen: Der Bewegungsmelder von Luminea Home Control benachrichtigt einen weltweit per App “Elesion”, wenn sich in seiner Nähe Menschen oder Tiere bewegen.

Registriert auch Helligkeit: Der integrierte Lichtsensor erkennt, ob es in seiner Umgebung hell oder dunkel ist. So lassen sich z.B. mit der App verbundene Lampen bei Dunkelheit automatisch einschalten.

Kinderleichte Befestigung: Einfach den Bewegungsmelder an eine metallene Oberfläche heften – ganz bequem ohne lästige Montagearbeiten.

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! So kann man beispielsweise festlegen, ob sich bei erkannter Bewegung eine Lampe einschaltet.

– Ideal für die Überwachung von Hausflur, Keller, Lagerräumen u.v.m.

– Bewegungs-Erfassungswinkel horizontal und vertikal: je 110°, Reichweite: bis zu 6 m

– Integrierter Lichtsensor registriert Helligkeit in seiner Umgebung

– Gratis-App “Elesion” für iOS und Android: für weltweite Benachrichtigung und Batteriestands-Anzeige

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten einer Lampe bei erkannter Bewegung oder bei Nacht-Dämmerung u.v.m.

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Integrierte Status-LED zur Verbindungs-Anzeige

– Einfache Befestigung auf metallenen Oberflächen per Magnet-Halterung

– Stromversorgung: per Batterie Typ CR123A für bis zu 6 Monate Laufzeit

– Maße (Ø x T): 52 x 59 mm, Gewicht: 61 g

– Sensor XMD-100.app inklusive Magnet-Halterung, Batterie und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107374149

Preis: 17,84 EUR

Bestell-Nr. NX-4694-625

Das Bundle aus beiden Produkten:

VisorTech WLAN-Outdoor-Sirene für ELESION 95 dB, IP54 mit WLAN PIR-Sensor

Preis: 54,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-5035-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5035-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/huBpmyPn

