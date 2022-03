VisorTech 4er-Set fotoelektrische Rauchwarnmelder RWM-390

Für die Sicherheit – warnt lautstark 10 Jahre vor Feuer und Rauch

– VdS-zertifiziert für höchste Sicherheit: geprüft nach DIN EN 14604

– Extra-lauter Alarm: 85 dB bei ca. 3 Meter Abstand

– Zur Überwachung von Räumen bis 40 qm

– Optische Funktionsanzeige: warnt bei Fehlfunktion und schwacher Batterieleistung

– Temporäre Stummschaltung für bis zu 10 Minuten (z.B. bei Fehlalarm)

– 10-Jahres-Batterie

Sind wichtige Räume wie Flur, Schlaf- und Wohnzimmer mit den Rauchmeldern von VisorTech ausgestattet, ist man gegen die Gefahren und Feuer mit einhergehender Rauchentwicklung in seinem Zuhause bestens gerüstet.

Nicht zu überhören: Die unauffälligen Lebensretter alarmieren bei einem Brand mit zunehmender Lautstärke. Dank extrem-lauter 85 dB bekommt man den Alarm selbst im Schlaf oder beim Fernsehen mit. So bringt man sich und seine Familie rechtzeitig in Sicherheit. Und im Falle eines Fehlalarms sorgt man mit nur einem Tastendruck wieder für Ruhe.

10 Jahre VdS-zertifzierte Sicherheit: Dank der langlebigen Lithium-Batterie bleiben die Warnmelder eine Dekade lang einsatzbereit. Die Funktionalität überprüft man jederzeit bequem per Knopfdruck. Bei niedrigem Batteriestand oder Fehlfunktionen wird man über die optische Signalanzeige automatisch gewarnt.

– Umgebungstemperatur: 0 bis + 40 °C

– Kindersichere Installation dank Sicherheitsbefestigung

– Anti-UV-Beschichtung: schützt Gehäuse vor Verfärbung durch Sonneneinstrahlung

– Stromversorgung: fest eingebaute 10-Jahres-Lithium-Batterie (3 V)

– Maße (Ø x H): 100 x 34 mm, Gewicht: 92 g

– 4er-Set Rauchwarnmelder inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN:4022107390712

Preis: 35,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3066-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3066-3111.shtml

Auch als einzelner Rauchmelder erhältlich:

VisorTechFotoelektrischer Rauchwarnmelder RM-390, UV-fest, 10-J.-Batterie, 85 dB, VdS

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3065-625

Und als 10er-Set:

VisorTech10er-Set fotoelektrische Rauchwarnmelder RM-390, 10-J.-Batterie, 85 dB, VdS

Preis: 89,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3067-625

Presseinformation mit Bilderinks: https://cache.pressmailing.net/content/fe49bba7-4341-48e3-9027-a5848b82bfa3/ZX-3066_3067.pdf

