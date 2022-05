Virtuelle BüroassistentIn von Erfolgreich4you

Büroservice von Erfolgreich4you – regional und überregional jederzeit verfügbar

Viele Unternehmen müssen in der Urlaubszeit auf das Büropersonal verzichten. Aufträge bleiben liegen, Rechnungen geraten in Zahlungsverzug, Anfragen bleiben unbeantwortet – einfach Alles stapelt sich auf dem Tisch und Ihre Kunden werden ungeduldig und sauer. Einige Unternehmen neigen dazu, Aushilfspersonal für diese Fehlzeiten anzustellen und weitere unnötige Personalkosten zu leisten.

Dabei ist all Das nicht notwendig, denn mit einem virtuellen Büroservice von Erfolgreich4you bleibt Ihr Unternehmen jederzeit vertreten und die Büroagenden werden sorgfältig erledigt. Ein/e virtuelle/r Büroassistent/in ist gleich wie eine Sekretär/in, nur nicht vor Ort, sondern von überall aus erreichbar und einsetzbar. Die Agentur verfügt über umfangreiche Bürodienstleistungen wie, diverse Schreibarbeiten, Zahlungsverkehr und Rechnungen erfassen, Vorbereitung für die Buchhaltung, Angebote erstellen, Recherche öffentlicher Ausschreibungen nach dem Bundesvergabegesetz, Spesen abrechnen, Behördenwege, Email-Verwaltung, Büromaterialien bestellen, Post/Adressierung, Datenbanken pflegen, Protokolle führen oder Fristen überwachen.

Durch die modernen technischen Möglichkeiten kann die Agentur Ihr Unternehmen schnell erreichen und überwachen. Bei Auftragsspitzen ist Unterstützung bei den Büroarbeiten notwendig. Gutes Personal kann eine wichtige Rolle für die täglichen Betriebsabläufe sein. Bei Engpässen hält dieses den laufenden Betrieb aufrecht und schafft wichtige Freiräume, die Sie z. B. für wichtige Projekte nutzen können oder etwas erledigen was schon lange auf der To-Do-Liste festgehalten wurde.

Mit dem Knowhow der modernsten Office-Skills und der IT oder EDV, ist Ihr Unternehmen mit der Agentur gut aufgehoben. Die Agentur verfügt ebenfalls über jahrelange Erfahrung im Customer-Service sowie im Kommunikationsmanagement, wo Ihre Kunden Geborgenheit und Zufriedenheit finden werden. Darüber hinaus bietet die Agentur auch Behördenwege und Übersetzungen in anderen Sprachen an. Gerade im Office Management kommt es des Öfteren vor, dass diverse behördlichen Agenden eingeholt und erledigt werden müssen. Meistens sind diese Agenden mit einer Abgabefrist versehen, wo viele Unternehmen unter Zeitdruck gelangen und den Überblick verlieren. Die Agentur übernimmt diese Agenden mit Leichtigkeit, denn sie verfügt bereits über soziale und kommunale Netzwerke wo die Agenden rasch erledigt werden können.

Für eine virtuelle Büroassistentin müssen Sie auch keinen Arbeitsplatz einrichten und benötigen auch keine Geräte. Die Agentur verfügt über das modernste Equipment und ist den technischen Knowhow gewachsen.

Flexibilität und Organisation sind wichtige Bestandteile für die Agentur, egal ob zur Tageszeit oder abends, bzw. an Werktagen oder am Wochenende- die Agentur ist flexibel und richtet sich nach Ihren Bedürfnissen. Viele Unternehmen müssen zu an Meetings oder Online-Konferenzen teilnehmen, und um all Das zu gewährleisten, sind gewisse Vorbereitungen und vor allem technisches Knowhow notwendig. Mit dem Service der Agentur sind Geschäftstreffen und Online-Meetings im Nu organisiert.

Profitieren Sie von den professionellen Bürotätigkeiten von Erfolgreich4you und gewinnen Sie automatisch mehr Zeit für Ihre Kernaufgaben und vor allem, für Sich selbst. Sparen Sie mit endlich unnötige Personalkosten und zusätzliche Fixkosten sowie kostbare Zeit und lagern Sie Ihre Büroarbeiten an Profis wie Erfolgreich4you aus. Die Agentur bietet nach Ihren Bedürfnissen zugeschnitten, kostengünstige Lösungen- regional und überregional an.

Erfolgreich4you ist eine Agentur die Dienstleistungen im Bereich Büroservice, IT-Service und PR-Marketing anbietet. Angesiedelt in Klagenfurt am Wörthersee, ist die Agentur eine Top-Adresse. Mit dem Büroservice von Erfolgreich4you sind kostengünstige Lösungen in diesen Bereichen für lokale und überregionale Kunden möglich.

