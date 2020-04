Virtual Academy: Interaktive Workshops als perfekten Einstieg in die Digitalisierung und Archivierung

Softwareschulung kontaktlos, digital, interaktiv. Das virtuelle Schulungsangebot der ecoDMS GmbH ist ab sofort buchbar.

Die ecoDMS GmbH bietet ab sofort die einzigartige Möglichkeit zur standortunabhängigen Teilnahme an einem interaktiven Online-Workshop. Per Videokonferenz werden die Kursmaterialien und das Bild des Referenten übertragen.

Aachen, im April 2020. Das Arbeiten aus dem HomeOffice gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wenn MitarbeiterInnen standortunabhängig, mobil und effizient mit allen relevanten Dokumenten arbeiten wollen oder müssen, ist die Virtual Academy der ecoDMS GmbH der perfekte Einstieg.Interessenten können aus zwei verschiedenen Workshops auswählen. Der Workshop “Grundlagen” wird in einer offenen Gruppe mit max. 8 Personen gehalten. Er eignet sich vor allem für Privatleute und Kleinunternehmer. In einer ca. 3-stündigen Session werden folgende Themen behandelt:

– Verbindungsaufbau & Login per Connection Manager

– Erste Schritte

– Klassifizierungsvorlagen

– Archivierungswege inkl. Klassifizierung

– Suchen, Filtern und Finden

– Web Client

Der Workshop “Firma” wird exklusiv für kleine, mittelständische und große Unternehmen in einer geschlossenen Gruppe mit bis zu 8 Personen angeboten. In einer ca. 4-stündigen Session werden individuell auf das Unternehmen abgestimmte Themen behandelt.

Zielgruppe sind MitarbeiterInnen aus z.B. der Verwaltung und Geschäftsleitung von Betrieben, die ein fundiertes Wissen rund um den Einsatz unserer Archivsysteme aufbauen wollen. Dazu zählen z.B. AnwenderInnen, die mit Dokumenten arbeiten, Dokumente verwalten, Dokumente archivieren und ihr Wissen auffrischen und vertiefen möchten.

Der gesamte Workshop findet online statt. Alle TeilnehmerInnen können die Schulung interaktiv mitgestalten. Hierfür stellt die ecoDMS GmbH einen virtuellen Schulungsraum bereit, über welchen kommuniziert werden kann. Außerdem erhält jeder einen Zugang zu einer Testumgebung, an dem die Trainingsinhalte direkt nachgestellt und live geübt werden können. Während des Workshops können die Kurs-TeilnehmerInnen miteinander sprechen, chatten, sich über Video sehen und interaktiv per Mausklick die Inhalte mitgestalten.

Die Anmeldung zu den Workshops erfolgt kontaktlos über die Webseite der ecoDMS GmbH unter www.ecodms.de/index.php/de/support/virtual-academy

Mit dieser modernen und neuartigen Form der Software-Schulung geht die ecoDMS GmbH neue Wege. Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus macht die digitale Kommunikation und das virtuelle Arbeiten viel wichtiger denje. Sofern es irgendwie möglich ist, wird der Betrieb auf HomeOffice umgestellt. Mit den Produkten und Dienstleistungen von ecoDMS wird die Büroarbeit kontaktlos und standortunabhängig für jedermann möglich.

Diese und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ecodms.de

Über die ecoDMS GmbH

In der digitalen Welt und den damit verbundenen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dateien, E-Mails, Dokumenten und Informationen erhält das elektronische Archiv einen immer höheren Stellenwert. Die ecoDMS GmbH bietet erstklassige Archivierungssoftware für Firmen und Privatleute zu besonders fairen Konditionen an.

Firmenprofil

Die ecoDMS GmbH, mit Sitz im nordrhein-westfälischen Aachen (Deutschland), bietet Archivierungssoftware für Privatleute, kleine und mittelständische Unternehmen und für große Konzerne. Mit einem einzigartigen Entwicklungs- und Preismodell hebt sich die Softwarefirma bei den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Archivsysteme inklusive Volltexterkennung und jeglicher Plugins sind einmalig in der Branche.

Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die Grundlage der ecoDMS Archivierungssoftware.

Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben die beiden Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als neue Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets “ecoDMS Archiv” hat die applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.

Zusammen mit den Firmen applord, appecon und applord Information Technologies bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Holding Europe GmbH. Die Firmensitze in Deutschland und Österreich agieren europaweit. Die applord-Gruppe steht für hochmoderne und ausgereifte IT. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord-Gruppe ein breites Leistungsspektrum.

Einzigartiges Vertriebsmodell

Der Verkauf erfolgt bei ecoDMS über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Onlineshop erwerben. Die Zustellung erfolgt anschließend schnell und umweltschonend per E-Mail. Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der Herstellerwebseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind abrufbar. Die Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Produkte im Detail. Außerdem gibt es kostenlose Videos und eine Demoversion.

