Vielseitiges Kraftpaket: Neuer Akku-Schlagschrauber von Metabo

Extrem leistungsstark für schwerste Schraubanwendungen

Automatic-Power-Shift: Unterstützung beim Lösen von Muttern und Schrauben

Zwölf Drehzahl- und Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum

Dem neuen Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL von Metabo macht in Sachen Leistungsstärke so schnell keiner etwas vor: Der Akku-Schlagschrauber mit 3/4″-Spindel schafft bis zu 1.750 Newtonmeter beim Anziehen und bis zu 2.100 Newtonmeter beim Lösen von Schrauben – mit diesem extrem hohen Drehmoment ist er besonders leistungsstark. „Unser neuer Schlagschrauber ist einer der stärksten seiner Klasse. Professionelle Anwender können ihn verschiedenfach einsetzen – im Prinzip für sämtliche Anwendungen, bei denen es auf ein extrem hohes Drehmoment ankommt, zum Beispiel im Stahl- und Brückenbau oder für die Instandhaltung und Wartung von Bau- und Nutzfahrzeugen. Damit ist der Schlagschrauber die optimale Maschine für schwerste Schraubanwendungen aller Art“, erklärt Metabo Produktmanager Felix Kaiser.

Leistungsstark und effizient

Der neue Akku-Schlagschrauber ist ein echtes Kraftpaket und hat einen bürstenlosen Motor, der für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz sorgt. „Ob beim Warten von großen Radladern, bei Reparaturen von landwirtschaftlichen Maschinen oder bei Instandhaltungsarbeiten in der Industrie – unser neuer Schlagschrauber hält, was er verspricht und schafft metrische Schrauben bis M33“, erklärt Kaiser. Wird der APS-Modus (Automatic Power Shift) eingestellt, reduziert die automatische Kraftumschaltung APS die Drehzahl, sobald sich die Schraube oder Mutter löst – und minimiert damit das Risiko, dass diese herunterfallen und den Anwender verletzen oder etwas beschädigen.

Vielseitig und sicher

Je nach Arbeitsaufgabe können professionelle Anwender in zwölf Stufen Drehzahl und Drehmoment einstellen. „So ist unser Schlagschrauber für die verschiedensten Anwendungsgebiete einsetzbar. Zusätzlich haben wir unseren neuen Akku-Schlagschrauber mit einem Sicherungsbügel ausgestattet. Daran befestigen Anwender unseren passenden Werkzeugsicherungsgurt und sichern das Werkzeug ab“, erklärt Kaiser und resümiert: „Unterm Strich ist unsere neue Maschine leistungsstark, effizient, sicher und vielseitig – sie erleichtert professionellen Anwendern die Arbeit in vielerlei Hinsicht.“

Der neue Akku-Schlagschrauber ergänzt das Metabo 18-Volt-System und die markenübergreifende Akku-Allianz CAS (Cordless Alliance System) um ein weiteres kraftvolles Gerät. Innerhalb CAS sind derzeit mehr als 300 Maschinen von mehr als 30 unterschiedlichen Herstellern mit einem Akku kompatibel und beliebig kombinierbar.

Die Metabowerke GmbH in Nürtingen ist ein traditionsreicher Hersteller von Elektrowerkzeugen für professionelle Anwender aus den Kernzielgruppen Metallhandwerk und -industrie sowie Bauhandwerk und Renovierung. Metabo steht für leistungsstärkste Akku-Werkzeuge und ist mit seiner LiHD-Technologie führender Anbieter im Akkusegment. So hat Metabo seine Vision der Kabelfreien Baustelle zur Wirklichkeit gemacht. Die LiHD-Technologie ist zudem die Basis des Akku-Systems CAS (Cordless Alliance System), das Maschinen und Elektrowerkzeuge verschiedener, branchenspezifischer Hersteller umfasst. Unter dem Markennamen Metabo bietet der Vollsortimenter Maschinen und Zubehör für alle gängigen Anwendungen, aber auch Kompetenzprodukte und Systemlösungen für spezielle Anforderungen. Das Metabo Programm umfasst außer dem umfangreichen Sortiment an Akkugeräten auch kabelgebundene Netzmaschinen und Druckluftwerkzeuge. 1924 im schwäbischen Nürtingen gegründet, ist Metabo heute ein mittelständisches Unternehmen, das außer am Stammsitz Nürtingen auch im chinesischen Shanghai produziert. 25 Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 Importeure sichern die internationale Präsenz. Weltweit arbeiten rund 2.000 Menschen für Metabo. Sie haben im Geschäftsjahr 2018 (April 2018 bis März 2019) einen Umsatz von 493 Millionen Euro erwirtschaftet. Mehr über das Unternehmen Metabo und seine Produkte unter www.metabo.com

