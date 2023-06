Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für beeindruckende Videos und Diashows

AquaSoft Video Vision 2023: Leistungsstarke Software mit umfangreichen Effektoptionen, intelligenten Vorlagen und innovativen Minivorlagen

Potsdam, im Juni 2023 – Die leistungsstarke Software von AquaSoft bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für die effektive Bearbeitung von Videos. Mit ihren vielfältigen Funktionen und der benutzerfreundlichen Oberfläche bringen Photo Vision 2023 und Video Vision 2023 alles mit, was man braucht, um professionell aussehende Videos und Diashows zu erstellen. Eine große Stärke der Software ist ihre Vielseitigkeit: Anfängern bieten die Programme zahlreiche Hilfestellungen, um schnell überzeugende Ergebnisse zu erzielen. Wer tiefer einsteigen möchte, findet darin nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Aller Anfang ist leicht – zumindest mit AquaSoft: Dank der intuitiven Benutzeroberfläche lassen sich mit der Software Videos, Fotos, Texte, Musik und Ton schnell und unkompliziert zu einem fesselnden Gesamterlebnis kombinieren. Wer in nur wenigen Minuten eine animierte Diashow passend zu einem Thema erstellen möchte, findet in den intelligenten Vorlagen eine praktische Starthilfe. Die Programme beinhalten eine Vielzahl von Vorlagen zu Themen wie Geburtstag, Hochzeit, Urlaub, Schule oder Weihnachten, mit denen man schnell und unkompliziert loslegen kann. Natürlich lassen sich die Vorlagen ganz nach eigenen Ideen und Wünschen nachträglich anpassen und erweitern.

Entfesseln Sie das kreative Potenzial aller Bilder und Videos

Fehlt den verwendeten Bildern und Videos noch der richtige Pep? Photo Vision und Video Vision kommen mit einer riesigen Palette von Effekten daher, die je nach ihren Einstellungen unterschiedliche Wirkungen erzielen können. Live-Effekte wirken nicht nur auf Fotos, sondern auch auf animierte Inhalte und Videos (wie z.B. Masken, Weichzeichner, weiche Schatten, Farbkorrekturen, Sepia, Displacement-Mapping, Halbton-Effekte, Mosaik usw.), mit Objekt-Effekten lassen sich Bilder automatisch animieren oder arrangieren, indem man sie beispielsweise mit einem weichen Ken-Burns-Effekt ineinander überblendet oder in einem Filmstreifen scrollt.

Minivorlagen erleichtern die Arbeit

Je nach Einstellung können die zahlreichen Effekte, die Photo Vision, Video Vision und Stages 2023 von AquaSoft mitbringen, ganz unterschiedlich wirken. Die Software enthält darum mit den Minivorlagen eine sehr praktische Funktion: Minivorlagen dienen als Beispiele oder voreingestellte Optionen für alle Objekte (Bild, Text, Video, Effekte, etc.). So kann man diese mit nur einem Klick auf unterschiedliche Weise in Szene setzen und so die ganzen kreativen Möglichkeiten der Effekte ausschöpfen. Hat man bei einem Effekt eigene Lieblings-Einstellungen gefunden, können diese auch als neue Minivorlagen gespeichert werden.

Eine riesige Toolbox für grenzenlose Möglichkeiten

“Wer mit unserer Software arbeitet, merkt schnell, dass die Toolbox extrem gut gefüllt ist”, sagt AquaSoft-Geschäftsführer Steffen Binas. “Die Minivorlagen bieten als fertige Voreinstellungen eine praktische Hilfe. Und wenn man etwas tiefer einsteigt, wird man feststellen, dass jeder einzelne Effekt neben der Standardeinstellung noch jede Menge Variationsmöglichkeiten hat, mit denen man herumexperimentieren kann. Beispielsweise der Effekt ‚Animiertes Rauschen‘ hat allein 10 Minivorlagen, sodass er eigentlich viel mehr als nur ein Effekt ist. So wird man in seiner Kreativität einfach nicht gebremst”, so Steffen Binas weiter.

Preise und Verfügbarkeit

AquaSoft Photo Vision 2023 ist im Online-Shop erhältlich für 59,90 Euro (oder im Abo ab 2,99 Euro/Monat), AquaSoft Video Vision 2023 kostet 99,90 Euro (oder im Abo ab 4,99 Euro/Monat). Die Profi-Software für höchste Ansprüche AquaSoft Stages 2023 gibt es für 249,00 Euro (oder im Abo ab 14,90 Euro/Monat).

Infos zu Photo Vision, Video Vision und Stages 2023 finden Sie unter: www.aquasoft.de/video-vision

Über AquaSoft

Die Kernkompetenz der AquaSoft GmbH liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Kernprodukt ist die Software Video Vision, die All-in-One-Lösung für Videoschnitt, Animation, Soundbearbeitung und Postprocessing. In den Versionen Photo Vision für Einsteiger und Video Vision für Fortgeschrittene ermöglichen die Programme PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen. Die Profi-Version Stages wendet sich an Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von Vision-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Fotowelt und leisten persönlichen Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de

