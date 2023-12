Vertragshilfe24 warnt: Lebensversicherung mit hohen Kosten

Vertragshilfe24 rät zur Rückabwicklung von Lebensversicherungen, weil die Kosten unangemessen hoch sind.

Lebensversicherungen warben viele Jahre mit einem sehr attraktiven Kompromiss. Die Policen sollten den Kunden Sicherheit und zusätzlich eine angemessene Rendite ermöglichen. Kein Wunder also, dass die Lebensversicherung insbesondere beim risikoscheuen deutschen Anleger äußerst beliebt war. Doch immer mehr Verbraucher erfahren nun, dass die Rendite, mit der sie kalkuliert haben, nicht zu erreichen sein wird. Das ist insbesondere dann riskant, wenn man die Lebensversicherung als Teil der Altersvorsorge eingeplant hat. Für Experten ist das Ergebnis jedoch nicht verwunderlich, denn im Kleingedruckten hätte man folgendes lesen können: „Die Versicherungen sind berechtigt, ihre Kosten von den Beiträgen der Versicherten abzuziehen.“ Es wird also von Anfang an wesentlich weniger Geld investiert als die Kunden angenommen haben.

Lebensversicherungen: Kunde zahlt die Vermittlung.

Der größte Teil der Lebensversicherungsverträge wurde mit der Unterstützung von Vermittlern abgeschlossen. Besonders beliebt war die Beratung durch Versicherungsvermittler, da die Kunden für die Dienstleistung kein Honorar zahlen mussten. Kostenlos war die Beratung hingegen keinesfalls, denn die Vermittler haben von den Versicherungen eine Vermittlungsprovision erhalten und diese wird als Kostenfaktor von den Beiträgen abgezogen. Auch das war selbstverständlich legal und in den Vertragsbedingungen auch ersichtlich, doch wohl kaum ein Kunde wird diese Details zur Kenntnis genommen haben. Das Ergebnis bleibt das gleiche: Vom Beitrag der Kunden wird ein ordentlicher Teil abgezogen, bevor das Geld für die Rendite investiert wird.

Lebensversicherungen haben weitere Kosten.

Doch damit nicht genug, denn die Versicherung hat weitere Kosten, die sie nicht selbst trägt, sondern von den Kundengeldern einbehält. Mit Verwaltungs-, Fonds- und Stückkosten wird das eingezahlte Geld der Versicherungskunden Stück für Stück weiter reduziert. Der ehemalige Versicherungsvorstand Sven Enger fasst zusammen, dass auf diese Weise 5-15 Prozent Kosten auflaufen, die nicht zur Erwirtschaftung einer Rendite zur Verfügung stehen. Enger ist sicher, dass viele Kunden sich gegen die Lebensversicherung entschieden hätten, wenn sie über die Kosten vor dem Abschluss des Vertrages transparent informiert worden wären. Für das Verbraucherportal Vertragshilfe24 hat Sven Enger mit seiner Kenntnis als Brancheninsider zusammengefasst, welche Kosten von den Beiträgen abgezogen werden und dargestellt, welche Konsequenzen dies für die Kunden hat.

Vertragshilfe24 empfiehlt die Rückabwicklung der Lebensversicherung.

Eine klare Empfehlung hat der ehemalige Versicherungsvorstand für Betroffene ebenfalls: „Wenn der Vertrag noch mehrere Jahre laufen sollte, lohnt es sich zu prüfen, ob man sein Geld nicht anderweitig investieren möchte.“ Kunden, die diesen Weg bestreiten wollen, sollten jedoch genau prüfen, ob eine Kündigung oder ein Verkauf der Polizei wirklich lohnend sind. In der Regel erhält man dadurch lediglich den aktuellen Rückkaufswert, der weit unter den eigentlichen Ansprüchen liegen kann. Am besten ist es meistens, man lässt den Vertrag rückabwickeln. Bei diesem Verfahren wahrt man die Chance, alle Ansprüche durchzusetzen und diese können weit über dem Rückkaufswert des Vertrags liegen.

Weitere Informationen finden Betroffene in diesem Beitrag: https://vertragshilfe24.de/lebensversicherung-kosten-sparbeitrag

Und wer direkt prüfen möchte, ob eine Rückabwicklung der Lebensversicherung möglich ist, findet dies im kostenlosen Vertragsrechner der Vertragshilfe24 heraus:

https://vertragshilfe24.de/rechner/

Vertragshilfe24 ist ein einzigartiges Onlineportal im deutschsprachigen Raum, das Besitzern von unrentablen Renten- und Lebensversicherungsverträgen die Möglichkeit gibt, diese zu optimalen Konditionen und mit dem geringsten Aufwand rückabzuwickeln.

