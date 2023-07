Vertragshilfe24 – Verbraucherschützer: Risiko Lebensversicherung

Axel Kleinlein war viele Jahre Vorsitzender des Bundes der Versicherten und erklärt, wieso Besitzer einer Lebensversicherung jetzt die Rückabwicklung prüfen sollten.

Axel Kleinlein ist Deutschlands bekanntester Verbraucherschützer und hat bereits vor Jahren vor der Entwicklung der Lebensversicherungsbranche gewarnt. Bekannt wurde vor allem seine provokante Aussage, dass Lebensversicherungen legaler Betrug seien. Dass seine scharfe Kritik berechtigt war, wird nun immer deutlicher. Das ist insbesondere deshalb bitter, weil viele Bundesbürger sich auf die Versprechen der Anbieter verlassen haben, eine Investition in Lebensversicherungen biete zwar keine überragende Rendite, sei jedoch sehr sicher. Der Bedarf nach genau einer solchen Anlageform war insbesondere in den vergangenen zwanzig Jahren riesig. Schließlich wurde klar, dass es keine gute Idee ist, nur auf die gesetzliche Rente zu bauen. Immer weniger Einzahler stehen immer mehr Rentenbeziehern gegenüber. Das System kann auf Dauer also nicht funktionieren.

Lebensversicherungsunternehmen bieten keine Lösung.

Seit Anfang der 2000er Jahre wurde deshalb der Ruf nach privater Vorsorge immer größer. Eine Mahnung, die vielen Menschen einleuchtete und die sich deshalb darum gekümmert haben, wie sie möglichst sicher für einen abgesicherten Ruhestand sorgen können. Besonders beliebt war die Lebensversicherung als Baustein einer zuverlässigen Altersvorsorge. Doch nun wird klar: Das, was von den Anbietern versprochen wurde, lässt sich oft nicht einhalten. Statt sichere Auszahlungen zu erhalten, müssen immer mehr Anleger erkennen, dass sie weit weniger erhalten, als ihnen in Aussicht gestellt wurde. Die Lebensversicherung ist also keine Lösung für die Altersvorsorge, sondern erschwert sie. Die Hintergründe erklärt Axel Kleinlein in dem verlinkten Interview.

Vertragshilfe24: Rückabwicklung der Lebensversicherung als Chance.

Wer nun erkannt hat, dass er möglicherweise selbst betroffen ist, sollte überlegt handeln. Denn eine Kündigung des Vertrages oder sein Verkauf mögen eine schnelle Lösung sein, klug sind sie jedoch nicht. Das liegt daran, dass man alle Ansprüche gegenüber der Versicherung verliert und lediglich den aktuellen Rückkaufswert oder einen Teil davon zurückerhält. Ein massiver finanzieller Verlust, der sich vermeiden lassen kann. Die bessere Lösung ist es, eine Rückabwicklung des Vertrages zu prüfen. Auf diesem Weg erhält man nicht nur den Rückkaufswert, sondern kann zusammen mit einem professionellen Dienstleister auch alle anderen Ansprüche gegenüber der Versicherung durchsetzen. Betroffene Verbraucher sollten in einem ersten Schritt prüfen, ob ihr Vertrag rückabgewickelt werden kann, um sich diese Chance auf wesentlich höhere Rückzahlungen zu sichern. Zum Beispiel mit diesem kostenlosen Vertragsrechner der Vertragshilfe24: https://vertragshilfe24.de/rechner/

Vertragshilfe24 ist ein einzigartiges Onlineportal im deutschsprachigen Raum, das Besitzern von unrentablen Renten- und Lebensversicherungsverträgen die Möglichkeit gibt, diese zu optimalen Konditionen und mit dem geringsten Aufwand rückabzuwickeln.

