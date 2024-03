Vertragshilfe24 klärt auf: Lebensversicherungen verlieren Millionen Kunden.

Vertragshilfe24 erklärt, dass immer mehr Menschen der Lebensversicherung den Rücken zuwenden. Das könnte nun für Probleme sorgen.

Lebensversicherungen haben in zwei Jahren zwei Millionen Policen verloren.

In früheren Zeiten waren Lebensversicherungen fester Bestandteil der Vermögensplanung bei deutschen Bürgerinnen und Bürgern. Man versprach sich eine risikoarme Geldanlage, die im besten Fall zudem eine, wenn auch geringe, Rendite ermöglichte. In der Hochphase der Lebensversicherungen gab es gar mehr Lebensversicherungsverträge als Einwohner. Doch diese Zeiten scheinen nun endgültig vorbei zu sein. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind heute knapp zwei Millionen Verträge weniger im Bestand. Zusätzlich problematisch für die Anbieter: Aktuell gibt es mehr auslaufende Altverträge als Neuabschlüsse. Die Branche muss also hart darum kämpfen, die zugesagten Auszahlungen zu leisten. Durch Neukundengeschäft ist dies jedenfalls nicht mehr möglich.

Lebensversicherungen für Verbraucher immer unattraktiver.

Die Entwicklung wundert Marktkenner selbstverständlich nicht. Die hohen Kosten und viel zu geringe Renditen führen dazu, dass für Kundinnen und Kunden unter dem Strich kaum ein Mehrwert zu erwarten ist. In Zeiten niedriger Zinsen hatten die Lebensversicherungen immerhin ein Argument auf ihrer Seite: Sie konnten eine etwas höhere Rendite versprechen als Festgeldanlagen. Doch auch dieser Vorteil fällt nun weg, denn im Schnitt erhalten Kundinnen und Kunden von Lebensversicherung etwa 2,4 Prozent Zinsen.

Selbst mit Tagesgeldkonten können jedoch bis zu vier Prozent Verzinsung erzielt werden. Also orientieren sich die Menschen um und die Anbieter von Lebensversicherungen haben diesem Trend nichts entgegenzusetzen. Man kann davon ausgehen, dass der Bestand weiter sinken wird, während eine Vielzahl von Verträgen derzeit auslaufen und somit hohe Auszahlungen fällig werden.

Vertragshilfe24 empfiehlt die Abwicklung der Lebensversicherung.

Kundinnen und Kunden von Lebensversicherungen müssen daher eine strategische Frage beantworten: Sind sie davon überzeugt, dass sie am Ende der Laufzeit wirklich das Geld erhalten, das sie eingeplant haben? Viele Experten bezweifeln das, denn die Situation der Anbieter wird sich absehbar nicht entspannen. Woher sollen sie also die Mittel nehmen, um alle Zusagen zu erfüllen? Wer dieses Risiko für sich persönlich nicht eingehen möchte, kann eine Abwicklung des Vertrages prüfen lassen. Durch eine professionelle Bearbeitung eröffnet sich die Chance, nicht nur den Rückkaufswert der Lebensversicherung zurückzuerhalten, sondern auch weitergehende Ansprüche durchzusetzen.

Vertragshilfe24 ist ein einzigartiges Onlineportal im deutschsprachigen Raum, das Besitzern von unrentablen Renten- und Lebensversicherungsverträgen die Möglichkeit gibt, diese zu optimalen Konditionen und mit dem geringsten Aufwand rückabzuwickeln.

