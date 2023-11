Vertragshilfe24 erklärt: Lebensversicherung kündigen? Das sind die Alternativen.

Für viele Verbraucher lohnen sich Lebensversicherungen nicht mehr. Wie schafft man es, ein Maximum der bestehenden Ansprüche durchzusetzen?

Lebensversicherungen wurden über Jahrzehnte in der Regel als finanzieller Airbag abgeschlossen. Die Erwartung war selten, dass sie eine besonders hohe Rendite erwirtschaften, denn Verbraucher wollten sich selbst im Alter oder die Angehörigen im Todesfall absichern. Damit das gelingt, sind zwei Faktoren entscheidend. Das investierte Geld sollte keinem hohen Risiko ausgesetzt werden und der Wertverlust, etwa durch die Inflation, gleichzeitig so gering wie möglich gehalten werden. Die Lebensversicherung muss also nach Abzug der Kosten eine Rendite erwirtschaften, die mindestens die Inflation ausgleicht. Genau das gelingt immer weniger Anbietern und somit bleibt von der sicher geglaubten Kapitalanlage nicht mehr viel übrig. Im Gegenteil, immer mehr Verbraucher müssen erkennen, dass sie am Ende der Laufzeit weit weniger Geld ausgezahlt bekommen, als sie erwartet haben.

Lebensversicherung kündigen oder verkaufen? Optionen für Verbraucher.

Deshalb stellen sich immer mehr Verbraucher die Frage, wie sie ihr investiertes Kapital retten können, ohne große Verluste hinnehmen zu müssen. Die beiden bekanntesten Optionen sind der Verkauf oder die Kündigung der Lebensversicherung. Auf den ersten Blick scheinen beide Lösungen erfolgversprechend. Man kann sich schnell und unkompliziert vom Vertrag trennen und erhält den aktuellen Rückkaufswert ausbezahlt. Was viele Betroffene nicht wissen: In vielen Fällen steht einem weit mehr Geld zu als nur der reine Rückkaufswert.

Doch diese Ansprüche kann man nicht mehr durchsetzen, wenn der Vertrag einem nicht mehr gehört. Sobald das Eigentum übertragen wurde, verliert man jede Chance, alle zustehenden Ansprüche durchzusetzen. Das ist besonders ärgerlich, wenn man weiß, dass man mit dem richtigen Vorgehen bis zum Doppelten des Rückkaufwertes erzielen könnte. Das Verbraucherportal Vertragshilfe24 hat die Nachteile von Verkauf und Kündigung der Lebensversicherung in diesem Beitrag ausführlich beschrieben: https://vertragshilfe24.de/lebensversicherung-rueckabwicklung-bietet-chancen/

Vertragshilfe24: Lebensversicherung rückabwickeln ist die beste Lösung.

Ein echter Lichtblick für Inhaber eines Vertrages ist die professionelle Rückabwicklung der Lebensversicherung. Spezialisierte Experten setzen auf diesem Wege alle Ansprüche umfassend für die Kunden durch, was zu weit höheren Auszahlungen führt, als bei Verkauf oder Kündigung zu erwarten wäre. Wichtig ist es, dass der Rückabwickler auf ein Netzwerk aus Spezialisten zurückgreifen kann, die die nötige Erfahrung mitbringen. Hierzu gehören beispielsweise Aufkäufer, Finanzgutachter und Fachanwälte. Vertragshilfe24 empfiehlt Inhabern von Lebensversicherungen vorab prüfen zu lassen, ob eine Rückabwicklung des Vertrages möglich und lohnenswert ist. Zu diesem Zweck kann beispielsweise der folgende kostenlose Vertragsrechner genutzt werden, der in wenigen Minuten eine erste Einschätzung erlaubt: https://vertragshilfe24.de/rechner/

Vertragshilfe24 ist ein einzigartiges Onlineportal im deutschsprachigen Raum, das Besitzern von unrentablen Renten- und Lebensversicherungsverträgen die Möglichkeit gibt, diese zu optimalen Konditionen und mit dem geringsten Aufwand rückabzuwickeln.

