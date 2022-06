Vertiv wird mit drei Branchenführer-Awards von Frost & Sullivan ausgezeichnet

Awards würdigen Produkte, Strategie und Wertbeitrag von Vertiv

München [22. Juni 2022] – Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, wurde von Frost & Sullivan mit drei Branchenführer-Awards ausgezeichnet. Diese umfassen die Produktführerschaft im Bereich vorgefertigter modularer Rechenzentren (PFM) in EMEA, sowie Auszeichnungen für die Wettbewerbsstrategie und den Kundenwert rund um kritische Energieversorgung in der APAC Region.

„Innovation und Wachstum voranzutreiben ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie wird durch strategische Vorgaben, welche den Wandel heutzutage forcieren, zusätzlich erschwert. Dazu gehören beispielsweise disruptive Technologien, eine Verdichtung der Wertschöpfungskette, Branchenkonvergenz und neue Geschäftsmodelle. Vor diesem Hintergrund bedeutet die Auszeichnung von Vertiv eine noch größere Leistung“, so Darrell Huntsman, Chief Executive Officer von Frost & Sullivan.

Frost & Sullivan nutzt einen strengen Prozess, um die Nominierten in jeder Preiskategorie zu bewerten, bevor der endgültige Preisträger bestimmt wird. Der Prüfvorgang umfasst eine detaillierte Bewertung der Best-Practice-Kriterien über zwei Dimensionen hinweg. Vertiv stach in drei Kategorien dank seines kundenorientierten Ansatzes, der technologieintegrierten und vielseitigen Produkte sowie seiner starken Gesamtleistung hervor.

Laut Frost & Sullivan ist Vertivs Fähigkeit, unerfüllte Marktbedürfnisse und unterversorgte Kundenanforderungen zu erkennen, unübertroffen. Dabei wurde vor allem hervorragende Arbeit bei der Entwicklung von Produkten und Lösungen geleistet, welche den aktuellen Marktbedürfnissen entsprechen und künftige Kundenanforderungen antizipieren. Mit einer weitreichenden Strategie zur Produktpositionierung hat sich Vertiv erfolgreich eine einzigartige Stellung sowie einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil auf dem Rechenzentrummarkt geschaffen, welcher auch die Bereiche Colocation, Cloud, Enterprise und Edge umfasst.

„Das Engagement für unsere Kunden und der Einsatz für Innovation und Exzellenz in der Rechenzentrumsbranche gehören zu den obersten Prioritäten bei Vertiv“, so Rob Johnson, CEO von Vertiv. „Wir fühlen uns geehrt, dass Frost & Sullivan den Wert unserer Kundenorientierung und Lösungsstrategie anerkennt.“

Lesen Sie die Frost & Sullivan-Berichte unter den folgenden Links, um mehr über die Kriterien und Analysen der einzelnen Auszeichnung zu erfahren:

2022 Product Leadership Award – Vorgefertigte modulare Rechenzentren EMEA



„Das Portfolio an vorgefertigten modularen Rechenzentren des Unternehmens basiert auf drei wichtigen Säulen: Der Plattform für Standardprodukte, kundenspezifische Lösungen und hybride Designs. Im Laufe der Untersuchung wurde deutlich, dass die Produktentwicklungsstrategie von Vertiv für alle drei Konzepte auf ein gemeinsames Thema ausgerichtet ist: die Probleme der Kunden sowie ihre sich ändernden Bedürfnisse zu adressieren.“ Gautham Gnanajothi, Global Research Director, Frost & Sullivan.

2021 Competitive Strategy Leadership Award – Kritische Energieinfrastruktur APAC



„Frost & Sullivan lobt die Fähigkeit von Vertiv, Qualität und Entwicklung kontinuierlich zu verbessern, während innovative Angebote aktiv weiterentwickelt und dynamisch auf die Bedürfnisse der Kunden eingegangen wird.“ Iqra Azam, Best Practices Research Analyst, Frost & Sullivan.

2021 Customer Value Leadership Award – USV-Industrie APAC



„Sowohl die gute Kundenbindungsrate als auch die Fähigkeit des Unternehmens, neue Kunden zu gewinnen, zeugen von den hohen Standards der Produkte und Dienstleistungen. Vertiv hat ein hervorragendes Partnernetzwerk geschaffen, das in der Branche einen beispiellosen Einfluss ausübt.“ Iqra Azam, Best Practices Research Analyst, Frost & Sullivan.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, um Kunden zu ermöglichen, dass ihre Applikationen kontinuierlich laufen, optimal funktionieren und sich mit ihren Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio an Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale von Vertiv befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 24.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Informationen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.

