Versicherungsschutz für KMU und Großunternehmen wird zunehmend herausfordernder

Cyber Insurance Readiness von Adlon unterstützt bei Cybersecurity und Cyberversicherungen

Ravensburg im August 2024 – Aufgrund der angespannten Bedrohungslage und steigenden Anzahl an Vorfällen, führen Versicherungen mittlerweile eine genaue Risikobewertung und Prüfung der eingesetzten Schutzmaßnahmen[1]durch. Noch bevor sie eine Versicherung vergeben und die Höhe der Prämie festsetzen. Mit der wachsenden Risikolage, wachsen auch die Anforderungen[2] der Versicherer in Punkto Sicherheitsmaßnahmen:

Angriffserkennung, Extended Detection & Reponse (XDR)

Mobile Device Management (MDM / MAM)

Notfallmanagement

Nachweis eines Informationssicherheits-Managements (ISMS)

Versicherungsnehmern fällt es zunehmend schwerer, sich zu versichern. Gründe sind einerseits fehlende Sicherheitsvorkehrungen und andererseits die Tatsache, dass sie nicht nachgewiesen werden können.

Versicherungsfähig werden und versichert bleiben

Das IT-Beratungsunternehmen Adlon hat aus dem wachsenden Bedarf sein Portfolio im Bereich IT-Security weiter ausgebaut: Mit Cyber Insurance Readiness werden Unternehmen dabei unterstützt, versicherungsfähig zu werden und zu bleiben. Mit umfassenden Maßnahmen zur Prävention, digital gestützter Behandlung von Vorfällen und einer kontinuierlichen Dokumentation wie maßgeschneiderten Notfallplänen.

Aktive Prävention, digital gestützte Risikobehandlung und Vorkehrungen für ein Ultima Ratio

Nicht nur mittelständische Unternehmen profitieren von diesem Service, auch große Unternehmen können in Zeiten von Fachkräftemangel und steigender Bedrohungslage profitieren. „Denn Zeitmangel“, so Sven Hillebrecht, General Manager der Adlon „darf keine Ausrede sein für ein nachlässiges Sicherheitskonzept, das nicht zu Ende gedacht ist. Ein 100 %iger Cyberschutz ist zugegeben kaum möglich, daher stellt neben zeitgemäßen Sicherheitsmaßnahmen eine Cyberversicherung das Ultima Ratio dar, um finanzielle Schäden zu minimieren.“

Infobox:

Als ISO-zertifiziertes IT-Beratungsunternehmen unterstützt Adlon mit dem Service „Cyber Insurance Readiness“. Adlon prüft die Versicherungsfähigkeit, stellt sie kontinuierlich sicher und unterstützt Unternehmen in Sachen Cyber-Security ganzheitlich. (link).

Infoveranstaltungen:

Cyber-Security: Versicherungsfähig werden, versicherungsfähig bleiben

So gelingt Ihnen der Weg zu umfassender IT-Security

Cyberversicherungs-fähig werden und bleiben | Online-Event | ADLON

8. August 2024, 10-11 Uhr

27. August 2024, 16-17 Uhr

24. September 2024, 16-17 Uhr

14. November 2024, 16-17 Uhr

NIS-2-Richtlinie pragmatisch begegnen

IT-Risiken bewerten und behandeln – IT-Sicherheit gewährleisten

NIS-2-Richtlinie pragmatisch begegnen | ADLON

10. September 2024, 16-17 Uhr

7. November 2024, 16-17 Uhr

Deep/Link:

Managed XDR | für den Microsoft 365 Arbeitsplatz | ADLON

The State of Cybersecurity: 2024 Trends Report | Arctic Wolf

Cyber Insurance Readiness | Versicherungsfähig werden | ADLON

Cyberversicherungs-fähig werden und bleiben | Online-Event | ADLON

NIS-2-Richtlinie pragmatisch begegnen | ADLON

Über Adlon Intelligent Solutions

Adlon erhöht die Produktivität, Flexibilität und Innovationskraft seiner Kunden durch maßgeschneiderte IT‐Lösungen. So entstehen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen brauchen, um in schnellen, datengetriebenen Märkten noch besser wirtschaften und nachhaltig wachsen zu können. Die Kundenstruktur der Adlon Intelligent Solutions GmbH umfasst globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen, von Max Müller, Meckatzer, Thüga, Haas, DRK Tuttlingen, Uhlmann über Doppelmayr, Airbus bis hin zu Rolls‐Royce Power Systems. Von den Standorten in Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm unterstützt Adlon seine Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Beratung, Umsetzung und Betrieb in den Geschäftsbereichen Digital Workplace und Defence Intelligence.

Fakten zu Adlon

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz

Mehr Informationen unter adlon.de

