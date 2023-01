Verleihung der LeanBaseAwards 2023 auf dem LATC2023

Die Lean-Prinzipien funktionieren nur so gut, wie Menschen in den Unternehmen gestärkt sind. Diese wichtige Leistung erbringen Trainings- und Beratungsorganisationen sowie Unternehmen auf vielfältige Weise.

Produktivität sicherzustellen und zu maximieren, ist eine Kernanforderung an Unternehmen, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Ereignisse wie Kostendruck, Inflation, Lieferengpässe und Arbeitskräftemangel fordern das Management heraus, dafür neue Wege zu finden. Dabei muss kein neuer Ansatz gefunden werden. Mit Lean Management existiert bereits ein Konzept, das seit über 30 Jahren erfolgreich in der Managementpraxis zur Anwendung kommt.

Im Zentrum des Lean Managements steht die Optimierung der Prozesslandschaft in den Unternehmen. Dabei wird den Menschen eine bedeutende Rolle zugewiesen. Aufgrund der Vielfalt der Unternehmen und den Menschen darin, ist Lean Management ein Ansatz, der nicht gesättigt ist. „Um zu zeigen, dass Lean Management für alle Unternehmen zukunftsweisend ist, haben wir den LeanBaseAward ( https://leanbase.de/awards) eingeführt“, erklärt Ralf Volkmer, der diese Auszeichnung 2022 erstmals ins Leben rief.

Aus Dutzenden Bewerbungen hat eine vier-köpfige Experten-Jury, bestehend aus Svenja Beyer (HR Managerin Europe bei der Rite Hite GmbH), Nadja Böhlmann (Kaizenbeauftragte bei Teknos Group Oy), Götz Müller (Inhaber GeeMco Consulting) und Dr. Alexander Ruderich (technischer Direktor bei der Agrolab GmbH) in den Kategorien „Unternehmungen“ sowie „Trainings- und Beratungsorganisationen“ jeweils fünf Finalisten nominiert:

In der Kategorie Unternehmungen:

– apra-norm Elektromechanik GmbH

– CLAAS KGaA mbH

– Currenta GmbH & Co. OHG

– DEHN SE

– RATIONAL AG

In der Kategorie Trainings- und Beratungsorganisationen:

-Reimer improve Management GmbH

– MINAUTICS GmbH

– Prozesslernfabrik CiP

-Stefan Oldenburg – Der Strategie-Lotse

-T &O Unternehmensberatung GmbH

Für den erfolgreichen Einsatz von Lean Management in der Praxis stellen Trainings- und Beratungsorganisationen eine wichtige Ressource dar. Sie unterstützen Unternehmen etwa bei der Einführung von Lean Management und trainieren ihre Beschäftigten. „Die Lean-Prinzipien funktionieren nur so gut, wie Menschen in den Unternehmen gestärkt sind. Diese wichtige Leistung erbringen Trainings- und Beratungsorganisationen auf vielfältige Weise. Sie dafür in einer eigenen Kategorie zu würdigen, war selbstverständlich“, führt Ralf Volkmer aus.

Nach der Nominierung durch die Experten-Jury sind Mitglieder der deutschsprachigen Lean-Community gefragt. Sie haben unter https://leanbase.de/awards#finalisten die Gelegenheit, die Stimme für ihren Favoriten abzugeben. Eine weitere Abstimmung erfolgt auf der Jahresveranstaltung der deutschsprachigen Lean-Community dem LeanAroundTheClock ( https://leanbase.de/latc) am 16. März 2023 in Mannheim. Dort können die Teilnehmenden ein letztes Mal ihre Stimme abgeben. Am selben Abend werden die Gewinner gekürt.

Gewinner des LeanBaseAwards 2022 in der Kategorie Unternehmungen ist die Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG vor der Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH und der Georg Fischer Fittings GmbH.

In der Kategorie Trainings- und Beratungsorganisation holte die MTM ASSOCIATION e.V. die Auszeichnung nach Hamburg. Auf sie folgte die trilogIQa – change to lean und die crossgo GmbH sowie die Reimer improve Management GmbH und die LMX Business Consulting GmbH.

Weitere Informationen für Redaktionen: Was ist leanbase.de?

leanbase.de ( https://leanbase.de/) ist eine Online-Plattform der Lean Knowledge Base UG mit über 30.000 Nutzerinnen und Nutzern. Sie ist größte Online-Plattform in Deutschland für Humanisierung der Arbeit, Wertschätzung der Menschen in Organisationen und nachhaltige Unternehmensentwicklung, sowie Lean Management. Die DNA dieser Plattform bilden die zehn Gestaltungsprinzipien des Lean Managements. Die Philosophie fordert jedoch von den Menschen in Unternehmen ein, stets das Kundenwohl in den Fokus zu rücken und es im Sinne aller Beteiligten zu steigern. Hierauf bauen alle Aktivitäten von leanbase.de auf:

-Menschen (spielerisch) mit Informationen und Wissen ausstatten – durch LeanOnlineAcademy, LeanLexicon, LeanMarketplace, LeanBooks, LeanGames;

-Menschen auf analogen, digitalen und hybriden Veranstaltungen zusammenführen, zum Austausch motivieren und vernetzen – durch LeanStammtische, LeanDigitalConferenc und LeanAroundTheClock;

-Positionen, Meinungen und Expertisen von Menschen sichtbar machen durch LeanPublishing und LeanBaseAwards

Personenvorstellung Ralf Volkmer:

Ralf Volkmer ist Initiator der leanbase.de und von LeanAroundTheClock. Seine professionellen Wurzeln liegen in der Weiterbildung, die er über die Dauer seines 30-jährigen Wirkens mehrfach erneuert hat. Aufgrund seiner unkonventionellen Lehrmethoden wurde er mit 25 Jahren der jüngste REFA-Lehrer beim REFA Bundesverband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung. Hierauf folgten in dieser Rolle Einsätze in Griechenland, Italien und Osteuropa. Er war wesentlicher Treiber für die Einführung von Computer-Based bzw. Blended Learning.

2015 gründete er mit weiteren Mitstreiter:innen „Lean Knowledge Base UG“ mit dem Ziel, Menschen in Unternehmen stark zu machen und zur Teilhabe in ihren Unternehmen zu motivieren.

Kurze Informationen zum LeanAroundTheClock (kurz: LATC):

LeanAroundTheClock ist die Jahresveranstaltung der Lean Management-Community im deutsch-sprachigen Raum. Ihr wesentliches Ziel: Menschen aus allen Hierarchieebenen des Unternehmens zusammenbringen und sie – mit Blick auf aktuelle Herausforderungen der Gegenwart – zum gegenseitigen Austausch motivieren. Das Format unterscheidet sich von anderen Veranstaltungen deutlich:

Die Veranstaltung kennt keine Pausen. Die Teilnehmenden entscheiden selbst, ob sie sich den Vortrag auf der Bühne anhören, die Ausstellungen im Messebereich anschauen oder sich an Aktivitäten der Aktions- und Themenflächen beteiligen.

Das erste LATC fand 2016 mit rund 160 Personen statt.

Heute zählt das Event über 1.000 Teilnehmer:innen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in Europa. Weitere Informationen zum LATC finden Sie unter https://leanbase.de/latc

#LATC2023 im Überblick:

Wann: 16. und 17. März 2023

Wo: Maimarkt-Halle, Xaver-Fuhr-Straße 101, 68163 Mannheim

Tickets: Teilnahmegebühr für beide Veranstaltungstage: 160 EUR; reduzierte Gebühr für Studierende, die nicht älter als 30 Jahre sind: 89 EUR.

Anmeldung unter https://leanbase.de/latc/anmeldung

Das Wissen und die vorhandenen Informationen im Kontext zu Lean, Kaizen, KVP, Agil & Co. sowie den damit verbunden Randdisziplinen sind nahezu unüberschaubar.

Mit der LeanBase ( https://leanbase.de) möchten wir das umfangreiche Wissen und die Vielzahl an Informationen bündeln, möchten die Erfahrungen und Meinungen zur erfolgreichen Einführung von Lean Management in Organisationen branchenübergreifend abbilden und so einen Wissenstransfer zu den genannten Themen ermöglichen.

