Verkehrsbetriebe Zürich nehmen Depot Management System von Peak Mobility in Betrieb

Gleichzeitige Einführung in fünf Betriebshöfen

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) haben das Depot Management System PEAK.DMS der Peak Mobility GmbH in fünf Depots in Betrieb genommen. Das System steuert die Disposition von rund 260 Straßenbahnen und unterstützt die VBZ bei der digitalen Planung und Abwicklung der Depotprozesse.

Automatische Stellplatzzuweisung und Fahrzeugortung

Das System plant optimierte Umläufe unter Berücksichtigung der Fahrzeugzustände und durchzuführenden Instandhaltungsarbeiten. Bei der Einfahrt ins Depot weist PEAK.DMS den Fahrzeugen in Sekunden einen Stellplatz zu – abhängig von Wartungsbedarf, Einsatzstatus und Verfügbarkeit der Abstellplätze.

Ergänzend lokalisiert die Software jedes Fahrzeug stellplatzgenau innerhalb der Betriebshöfe. Dadurch ist der Standort der Straßenbahnen jederzeit nachvollziehbar, Suchzeiten lassen sich minimieren und Abläufe effizient steuern.

Digitaler Workflow und Systemarchitektur

Die gleichzeitige Einführung in fünf Depots erfolgte auf Basis einer skalierbaren Systemarchitektur, die sich flexibel an unterschiedliche betriebliche Abläufe anpassen lässt. Dadurch können die VBZ den Fahrzeugbetrieb standortübergreifend digital steuern und verfügen über eine umfassende Transparenz über die gesamte Betriebssituation.

Herzstück des Systems ist ein Dispositionskern, der auf einer integrierten Optimierungssoftware basiert. Diese berechnet innerhalb von Sekunden Lösungen für komplexe betriebliche Randbedingungen und unterstützt die effiziente Fahrzeugdisposition. Mit PEAK.DMS wird so ein durchgängiger digitaler Workflow etabliert – von der Einfahrt der Fahrzeuge in die Depots über die Versorgung und Reparatur bis hin zur Abstellung.

Integration der Busflotte und E-Bus-Management geplant

Für das kommende Jahr 2026 ist die Integration der Busflotte geplant. Das System wird dann auch die komplexere Disposition von E-Bus-Ladeprozessen unterstützen und dabei intelligente Ladezeitfenster sowie Energieverbrauchsoptimierung berücksichtigen.

Damit setzen die VBZ einen weiteren Schritt in Richtung digitalisierter und nachhaltiger Betriebsführung.

Verkehrsbetriebe Zürich

Die Verkehrsbetriebe Zürich sind neben den Schweizerischen Bundesbahnen SBB der größte Anbieter von Transportdienstleistungen im Zürcher Verkehrsverbund (ZVV). Das Unternehmen betreibt den Großteil des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt und den umliegenden Regionen.

Peak Mobility: Next-Gen Software for Mobility

Peak Mobility, ehemals PSI Transcom, ist ein führender Softwareanbieter für Depot Management, Train Management, Betriebsleitsysteme und Personaldisposition für Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie im schienengebundenen Personennahverkehr (SPNV). Mit Hauptsitz in Berlin und über 40 Jahren Branchenerfahrung verbindet Peak Mobility technologische Innovationskraft mit praxiserprobten Lösungen – für eine leistungsfähige, belastbare und zukunftsfähige Mobilität.

