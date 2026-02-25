Vericonda: Neue Dachmarke für optimierte Gebäudedaten vereint BAScloud, MMS und HouseMeister.App

Groß-Bieberau, 25.02.2026. Mit Vericonda versammeln sich ab sofort die bewährten Softwarelösungen BAScloud, MMS – aus dem Hause der ProFM Facility & Project Management GmbH – sowie die HouseMeister.App der SeDoMo GmbH unter einer starken Dachmarke. Kunden können bestehende Synergien künftig noch besser abrufen. Ziel von Vericonda ist es, Immobilien dank verlässlicher, verknüpfter und kontextualisierter Gebäudedaten effizienter, nachhaltiger und unkomplizierter regelkonform zu betreiben.

„Vericonda steht für verlässliche Gebäudedaten. Unsere Lösungen führen Daten zusammen, strukturieren sie und stellen sie im richtigen Zusammenhang bereit“, sagt Stefan Schaffner, Geschäftsführer der BAScloud GmbH sowie der ProFM Facility & Project Management GmbH.

„In den letzten Jahren sind BAScloud, MMS und HouseMeister.App in der Praxis immer stärker zusammengewachsen. Die Einsatzbereiche haben sich mehr und mehr überschnitten. Die Gründung der neuen Dachmarke war ein folgerichtiger Schritt, um die ohnehin bestehenden Synergien zwischen den Lösungen optimal nutzen zu können“, sagt BAScloud- und ProFM-Geschäftsführer Claus Mink.

Die etablierten Lösungen unter dem neuen Dach Vericonda bilden eine Allianz für nachhaltiges Immobilienmanagement – flexibel einzeln nutzbar oder als vollständig integriertes Gesamtangebot. Die Produkte ermöglichen fundierte Entscheidungen in den Bereichen nachhaltiger Gebäudebetrieb, Energiemanagement und Verbrauchsoptimierung, Effizienzsteigerung im operativen Betrieb sowie der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben. Die Tools richten sich in erster Linie an Eigentümer, Betreiber und Facility Manager. Aber auch Immobiliennutzer (Mieter) lassen sich in die Systeme einbinden.

BAScloud

Die BAScloud ist die „Single Source of Truth“ für technische und kaufmännische Betriebsdaten von Gebäuden. Sie führt Gebäudedaten liegenschaftsübergreifend zusammen, speichert diese zentral in einer privaten Cloud, strukturiert sie und stellt sie in standardisierter Form für angebundene Anwendungen und weiterführende Dienste bereit.

MMS

Die Maßnahmen Management Software unterstützt Anwender entlang des gesamten Gebäudelebenszyklus: von Planung und Bau über Gewährleistungsphasen bis hin zum laufenden Betrieb. Sie ermöglicht transparente Prozesse, eine eindeutige Zuordnung von Verantwortlichkeiten sowie eine nachvollziehbare Dokumentation. Das Tool kommt unter anderem im Mängelmanagement, in der Wartungs- und Prüfplanung sowie bei der Budgetierung und Nachverfolgung einzelner Maßnahmen zum Einsatz.

HouseMeister.App

Die HouseMeister.App der SeDoMo GmbH ist eine mobile Anwendung zur strukturierten Erfassung und Pflege von Gebäude- und Anlagendaten. Sie unterstützt die Digitalisierung des Gebäudebetriebs durch den Einsatz von NFC-Technologie und QR-Codes zur Inventarisierung und Verifikation der Leistung vor Ort. Damit schafft sie die Grundlage für nachvollziehbare Wartungsprozesse sowie fundierte Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Der Fokus der Anwendung liegt hierbei auf der Einhaltung der Betreiberverantwortung.

Über Vericonda

Vericonda ist die Marke für spezialisierte Softwarelösungen, die Gebäudedaten sicher und zentral sammeln, sie kontextualisieren, ihre Qualität verifizieren und sie für ein zukunftssicheres Gebäudemanagement nutzbar machen. Mit etablierten Tools wie BAScloud, MMS und HouseMeister.App steht Vericonda für einen effizienten, nachhaltigen und regelkonformen Immobilienbetrieb.

Weitere Informationen:

vericonda.com

Pressekontakte Vericonda Stefan Schaffner Marktstraße 47-49 D-64401 Groß-Bieberau FON: +49 6162 80 0 45-0 FAX: +49 6162 80 0 444 MAIL: info@vericonda.com WEB: vericonda.com FUCHSKONZEPT GmbH Birgit Intrau Kastanienallee 10 12587 Berlin FON: +49 30 65261148 FAX: +49 30 65261149 MAIL: kontakt@fuchskonzept.com WEB: fuchskonzept.com