Vereinssoftware Test „sehr gut“.

Linear Online Vereinsverwaltung erreicht im Test die Note „sehr gut“.

Berlin, Juni 2023 – Die Neuerscheinung des führenden Anbieters in Sachen Vereinsverwaltung – geprüft – zertifiziert und für sehr gut befunden!

Die neue All-in-One Vereinssoftware überzeugt mit seiner transparenten Oberfläche sowie einer klaren Struktur und erhält dafür das Gütesiegel „sehr gut“ von PC Magazin und PC Go: https://www.connect-living.de/testbericht/linear-online-vereinsverwaltung-test-vereinsverwaltungs-software-3205187.html

Die Vereinsverwaltungssoftware ist für alle Vereine konzipiert, die ihre Mitgliederverwaltung und Vereinsbuchhaltung schnell und einfach erledigen möchten.

Linear Online Vereinsverwaltung bietet die Module

-Mitgliederverwaltung

-Beitragsverwaltung sowie

-Vereinsbuchhaltung

.. und punktet mit einem übersichtlichen Dashboard für einen schnellen Überblick zu den wichtigsten Vereinsdaten. Ein Einrichtungsassistent hilft beim ersten Start und der Excel-Import ermöglicht das schnelle Einlesen der Mitgliederdaten.

Darüber hinaus profitiert der Anwender von den Vorteilen einer browserbasierten Vereinssoftware: Keine Installation – Zugriff von überall und mit mehreren Anwendern – tägliche Datensicherungen – 100%ige Sicherheit.

Linear Online Vereinsverwaltung gibt es für kleine Vereine bis 100 Mitglieder zu günstigen 9,90 EUR im Monat inkl. MwSt. Darüber hinaus ist Linear Online Vereinsverwaltung in Staffelgrößen bis 200, bis 500, bis 1.000 sowie bis 1.500 Mitgliederdatensätze erhältlich. Bei allen Staffelgrößen sind 2 User inklusive – weitere User können jederzeit dazu gebucht werden.

Außerdem im Angebot enthalten ist der Support per Telefon, Chat, Mail oder per Fernwartung, solange Linear Online Vereinsverwaltung genutzt wird. Der Mindestbezug beläuft sich auf 1 Jahr mit automatischer Verlängerung um jeweils weitere 12 Monate.

Wer sich von den Vorzügen von Linear Online Vereinsverwaltung überzeugen möchte, bestellt am besten eine unverbindliche Testdatenbank: https://www.linear-software.de/shop/linear-vereinsverwaltung-online

Pressekontakt:

Linear Service GmbH

Kurfürstendamm 70

10709 Berlin

Telefon: 030 / 726 20 15

E-Mail: vertrieb@linear-software.de

