Verbesserte Schwachstellenerkennung und erheblicher Effizienzgewinn: Checkmarx stellt leistungsstarke Container-Security-Lösung vor

Verbesserte Bedrohungserkennung kombiniert statische Analysen mit Analysen bösartiger Pakete und integrierten Sysdig Runtime Insights

FRANKFURT, 13. August 2024 – Anwendungen inmitten immer komplexerer Bedrohungslandschaften schneller auszurollen, wird für Unternehmen zunehmend zur Herausforderung. Vor diesem Hintergrund stellt Checkmarx, der Marktführer im Bereich Cloud-native Application Security, eine neue leistungsstarke Container-Security-Lösung vor. Als Teil der Cloud-nativen Checkmarx One AppSec-Plattform steigert sie die Effizienz von Teams und bietet frühzeitige Schwachstellenerkennung, handlungsrelevante Erkenntnisse und optimierte Behebungsmaßnahmen – und das innerhalb vertrauter Entwicklungsprozesse und -workflows.

Die in die Checkmarx One Plattform integrierten Sysdig Runtime Insights verbessern die Bedrohungserkennung durch die Kombination von statischen Analysen und Runtime Monitoring. Im Vergleich zu anderen Lösungen ermöglicht Checkmarx Container Security unmittelbarere, proaktive Reaktions- und Behebungs-Strategien und lückenlose Transparenz – und damit eine robustere Sicherheitslage. Darüber hinaus identifiziert Checkmarx Container Security dank eines branchenweit einzigartigen Features bösartige Pakete sowie die von ihnen ausgehenden kritischen Risiken und gibt Aufschluss darüber, ob bösartige Pakete aktiv in laufenden Containern verwendet werden.

Mit Checkmarx Container Security können Entwicklungsleiter sicher sein, dass ihre Teams in der Lage sind, Security nahtlos in ihre gewohnten Workflows zu integrieren. Entwickler und AppSec-Teams können auf ein robustes Feature-Set zurückgreifen, das einen ganzheitlichen und proaktiven Ansatz ermöglicht. Die Features im Überblick:

– Scanning und Analyse von Images: Mehrstufiger Ansatz, der jeden Layer eines Container-Images analysiert und Schwachstellen und potenzielle Bedrohungen identifiziert – und aufsetzend auf einer feingranularen Ansicht jedes Layers bei der Identifizierung von Sicherheitsproblemen hilft

– Paketprüfung: Stellt sicher, dass Pakete in Container-Images Security Best Practices entsprechen

– Schwachstellenbewertung: Priorisierung von Schwachstellen nach Schweregrad, inklusive detaillierter Informationen und Handlungsempfehlungen

– Risiko-Triage: Management des Schweregrads und Status von Schwachstellen, inklusive detaillierter Audit Trails

– Optimierung von Basis-Images: Empfehlung alternativer Basis-Images mit geringerem Risikoprofil

– Identifizierung bösartiger Pakete: Nutzt eine proprietäre Datenbank mit mehr als 385.000 vom Checkmarx Security Research Team entdeckten bösartigen Paketen. Container Security identifiziert sowohl bösartige Pakete als auch bestimmte bösartige Paket-Versionen und triggert Alerts, wenn diese aktiv in laufenden Containern verwendet werden

– Ergebnisansicht: Intuitive Benutzeroberfläche mit detaillierten Scan-Ergebnissen und Analysen

– Risiko-Reports: Umfassende Reports zu Scan-Ergebnissen, verfügbar in verschiedenen Formaten

„Während sich Softwareentwicklungsprozesse weiterentwickeln, vergrößert sich auch die Angriffsfläche und eröffnet Bedrohungsakteuren neue Möglichkeiten, aus Exploits Kapital zu schlagen“, so Kobi Tzruya, Chief Product Officer bei Checkmarx. „Einer unserer Kunden, ein Cloud-Service-Provider, konnte mit unserer Container-Security-Lösung schwerwiegende, geschäftskritische Schwachstellen um 40 Prozent reduzieren und mehr als 200 Stunden Zeit für Behebungsmaßnahmen und Managementprozesse einsparen – und so unmittelbaren Mehrwert generieren.“

Weitere Informationen zu Checkmarx Container Security und Checkmarx One finden interessierte Leserinnen und Leser hier.

Über Checkmarx

Checkmarx ist Marktführer im Bereich Application Security und ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Anwendungsentwicklung vom Code bis zur Cloud abzusichern. Die einheitliche Checkmarx One Plattform und die Services des Unternehmens verbessern die Sicherheit, senken die Gesamtbetriebskosten und stärken gleichzeitig das Vertrauen zwischen AppSec, Entwicklern und CISOs. Checkmarx ist überzeugt, dass es nicht nur gilt, Risiken zu identifizieren, sondern diese auch über die gesamte Anwendungslandschaft und Software-Supply-Chain hinweg zu beheben – mit einem durchgängigen Prozess, der alle relevanten Stakeholder einbezieht. Das Unternehmen betreut mehr als 1.800 Kunden und 40 Prozent der Fortune 100. Folgen Sie Checkmarx auf LinkedIn, YouTube und X.

