Köstliches Grillen ohne Fleisch. Geht das überhaupt, werden Sie sich jetzt fragen. Ja, das geht, wie die Rezepte aus dem Buch „Vegetarisches Grillvergnügen – so einfach geht’s“ zeigen.

Buchbeschreibung:

Jeder denkt, wenn er das Wort grillen hört, sofort an saftige Steaks, Burger und Würstchen. Und der Vegetarier bekommt die Beilage. Falsch gedacht!

Auch als Vegetarier kann man die Grillsaison in vollen Zügen genießen, wie die Rezepte in diesem Kochbuch zeigen.

Und natürlich gibt es auch Ideen für leckere Salate, Butter und Dips, denn die dürfen bei einem richtigen Grillvergnügen auf keinen Fall fehlen.

Bestimmt werden diese vegetarischen Köstlichkeiten auch bei Ihnen die Lust aufs Grillen wecken. Also dann nichts wie ran an den Grill und los!

Das sagt ein Amazon-Kunde zu dem Buch

Richtig tolle Rezepte

Rezension aus Deutschland vom 22. Mai 2021

Ich habe das Buch geschenkt bekommen und war zunächst ein wenig skeptisch, da wir bisher immer Fleisch oder Fisch gegrillt haben. Mich hat die Vielzahl an schmackhaften Rezepten überwältigt. Ich habe nicht gewusst, was man alles grillen kann. Auch die Soßen sind sehr lecker. Meine absolute Empfehlung, nicht nur für Vegetarier!

(Quelle Amazon)

Produktinformation:

Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Edition (16. April 2021)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch: 96 Seiten

ISBN-10: 3752683953

ISBN-13: 978-3752683950

Auch als E-Book erhältlich!

Trailer:

https://youtu.be/_gPEu3Eo1PQ

Rezeptliste:

Dips

Feta-Dip, Walnuss-Dip, Sesam-Dip, Honig-Chili-Dip, Zitronen-Joghurt-Dip, Bananen-Curry-Dip, Schnittlauch-Dip, Avocado-Quark-Dip, Pfirsich-Curry-Dip, Honig-Senf-Dip

Butter

Knoblauch-Schnittlauch-Butter, Blumen-Butter, Honig-Butter, Tomaten-Petersilien-Butter, Preiselbeer-Butter, Curry-Petersilien-Butter, Wasabi-Butter, Parmesan-Butter, Senf-Butter, Maracuja-Butter

Salat

Mais-Paprika-Salat, Schlangengurke-Mandarinen-Salat, Brot-Feta-Salat, Apfel-Lauch-Salat, Avocado-Salat, Tomaten-Salat, Rucola-Möhren-Salat, Rettich-Paprika-Salat, Nektarinensalat, Bunter Nudelsalat, Nacho-Salat

Käse

Erdbeer-Feta-Spieße, Halloumi-Spieß, Mozzarella-Polenta-Spieß, Honig-Ziegenkäse, Käse-Sandwich

Gemüse

Zucchinischeiben, Süßkartoffelscheiben, Gemüse-Spieß, Grüner Spargel, Honig-Zwiebeln, Auberginenscheiben, Kartoffelspalten, Fenchelspalten, Selleriescheiben, Gefüllte Champignons, Kartoffel-Frühlingszwiebeln-Spieß, Brokkoli-Polenta-Spieß, Frühlingszwiebeln-Ananas-Spieß, Apfel-Bällchen-Spieß

Burger, Bratlinge und Co.

Bohnen-Bratling, Reis-Haselnuss-Bratling, Kichererbsen-Burger, Grünkern-Bratling, Hüttenkäse-Paprika-Bratling, Buchweizenküchlein

Tofu und Co.

Marinierter Tofu, Tofu-Pfirsich-Spieß, Tofu-Chili-Frikadelle, Tofu-Sesam-Steak, Tofu-Champignon-Spieß, Tofu-Linsen Röllchen, Tempeh-Paprika-Spieße, Mariniertes Seitanschnitzel

Süß

Zwetschgen mit Ahornsirup, Gegrillte Ananasscheiben, Gegrillte Pfirsiche, Gegrillte Birnen, Gegrillte Wassermelone, Erdbeer-Bananen-Spieß, Schoko-Bananen

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy” wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdofree.com/