Vallovapor GmbH: Start der Schimmelsaison und erhöhte Energiekosten führen zu verstärkter Nachfrage nach Schimmelbeseitigung

Berlin, 30.10.2023 – Mit dem Herbstbeginn steht die Schimmelsaison vor der Tür, und die Vallovapor GmbH, ein führender Schimmelbeseitiger, rüstet sich, um Hausverwalter und Immobilieneigentümer bei der Bewältigung dieses weit verbreiteten Problems zu unterstützen. Die steigenden Energiepreise und die damit einhergehende erhöhte Luftfeuchtigkeit in vielen Gebäuden machen diese Saison zu einer Herausforderung, auf die sich Vallovapor bestens vorbereitet hat.

Zunahme von Schimmelproblemen

Die jüngsten Statistiken zeigen eine besorgniserregende Zunahme von Schimmelproblemen in Wohnungen und gewerblichen Gebäuden. Dies ist zum Teil auf die steigenden Energiekosten zurückzuführen, da viele Menschen versuchen, Heizkosten zu sparen, indem sie ihre Räume unzureichend belüften. Dies erhöht die Luftfeuchtigkeit und begünstigt das Wachstum von Schimmel.

Vallovapor: Ihr Partner für Schimmelbeseitigung

Die Vallovapor GmbH bietet eine effektive Lösung für Schimmelprobleme. Ihr innovatives Verfahren mit ValloMould und ValloFog ist nicht nur äußerst effizient, sondern auch umweltfreundlich. Das Vallovapor-Prinzip ist ein speziell entwickeltes Verfahren, das den Schimmel wirksam entfernt und gleichzeitig die Gesundheit der Bewohner schützt. Das Verfahren sorgt für eine umfassende Reinigung der Raumluft und Oberflächen. Spezialbeschichtungen ergänzen das Verfahren als kostengünstige Alternative zu Calciumsilikatplatten.

Servicekomponente für Hausverwalter

Ein Alleinstellungsmerkmal von Vallovapor ist die Servicekomponente, die sie für Hausverwalter anbieten. Sie übernehmen nicht nur die Schimmelbeseitigung, sondern auch die Terminierung und umfassende Dokumentation des gesamten Prozesses sowie die Sensibilisierung der Mieter. Diese Dokumentation erfolgt mit Hilfe der speziell entwickelten Software „openHandwerk“, die für die Anforderungen der Wohnwirtschaft optimiert ist.

Zahlreiche Verwalter und Property Manager setzen bereits auf den Service der Vallovapor.

Herausforderungen der Schimmelsaison

Die Schimmelsaison stellt Hausverwalter und Immobilieneigentümer vor besondere Herausforderungen. Die schnelle und effektive Beseitigung von Schimmel ist von entscheidender Bedeutung, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen und teure Schäden an Gebäuden zu verhindern. Vallovapor steht bereit, um diese Herausforderungen anzugehen und sicherzustellen, dass Immobilien schimmelfrei bleiben.

Die Vallovapor GmbH ist ein führender Anbieter in der Schimmelbeseitigung in Deutschland. Mit ihrem innovativen Ansatz und dem Einsatz von ValloMould und ValloFog sowie Spezialbeschichtungen setzen sie Maßstäbe in der Schimmelbekämpfung. Ihr Engagement für Nachhaltigkeit und umfassende Serviceleistungen für Hausverwalter machen sie zu einem verlässlichen Partner in der Branche.

