Valentinstag mal anders: Ein „Jahrmarkt der Liebe“ mit „Actioncation“ im Kandima Maldives

Am Valentinstag 2024 (14. Feb.) geht es im Kandima Maldives rund! Die Lifestyle-(Desti)Nation im Indischen Ozean verwandelt sich zum Valentinstag in einen Rummelplatz der Liebe. Das extra „koole“ Resort, bekannt für seine extraordinären, außergewöhnlichen Aktivitäten, verleiht seinen Attraktionen einen besonders romantischen Twist. Es lockt mit „koolen“ Paarabenteuern, die garantiert den Adrenalin-Spiegel steigen lassen und mit Paaraktivitäten für die Ewigkeit. Im esKape-Spa lockt das „Merry-Go-Round of Bliss“-Programm mit romantisch verspielten Paarmassagen und Spa-Treatments. Einmalige Liebesmomente versprechen auch eine romantische Strandkino-Nacht unter den Sternen mit dem Lieblingsliebesfilm und vielen Köstlichkeiten oder das Candle-Light-Dinner mit Champagner & mehr am einsamen Strand und auch die 10 Restaurants und Bars bieten vielfältige Valentins-Dinner.

Jahrmärkte und Adrenalin gehören fest zusammen. Deshalb bietet das sportlichste Resort der Malediven zum Valentinstags-Rummel besonders seine Actioncation-Aktivitäten an. Egal ob Parasailing, Katamaran, Kite-Surfen, Jetski-, Seabob-, Banana-Boat-Fahren oder Tauchausflüge zu den farbenfrohen Riffen, im Kandima kommt jeder Adrenalin-Junkie auf seine Kosten. Außerdem stärken gemeinsame Abenteuer bekanntlich die Liebe besonders. Aber auch wer es ruhiger und romantischer mag, ist im Kandima bestens aufgehoben. Mit dem Kunstlehrer des Resorts lässt sich die Kunst der Liebe bei einem gemeinsamen Töpferkurs erleben. Und auch wer noch eine Last-Minute-Überraschung braucht, kann z. B. im Rahmen des „Adopt a coral“-Programm gemeinsam eine Koralle pflanzen. So lassen sich im Kandima am Valentinstag Erinnerungen für die Ewigkeit schaffen.

Bei atemberaubenden Sunset-Cruises oder beim romantischen Sundowner am Pool kann man tief in seine Liebe eintauchen. Für besonders Liebestrunkene findet am Abend auch ein Karaoke-Abend statt, bei dem sich „Unser Lied“-Lieder natürlich besonders anbieten. Musikalisch und besonders romantisch wird es beim Gourmet Champagner-Dinner bei Live-Musik und Kerzenschein.

Mehr Infos zum Valentins-Programm: www.kandima.com/the-karnival-of-love

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle-Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts.

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.