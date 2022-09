UTA Edenred startet neue Elektro-Ladelösung eCharge in Deutschland

-Über 295.000 Ladepunkte in 32 Ländern Europas für deutsche UTA Kunden verfügbar

-Auch Laden zuhause und am Arbeitsplatz geplant

-Integrierte Lösung für Tanken, Laden, Maut und weitere Services – mit der UTA eCard

Kleinostheim – Deutsche Kunden von UTA Edenred, einem der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, können ab sofort UTA eCharge nutzen, die neue Lösung von UTA Edenred für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Mit UTA eCharge stehen Kunden jetzt über 295.000 öffentliche Ladepunkte in 32 europäischen Ländern zur Verfügung. Die Ladestationen können bequem mithilfe einer Smartphone-App (verfügbar für iOS und Android) lokalisiert werden, viele Stationen erlauben zudem auch das Starten und Stoppen des Ladevorgangs direkt in der App. Die Stationen im UTA eCharge Netz sind mit allen gängigen Elektrofahrzeugen kompatibel und haben eine Ladeleistung von 3,7 bis 300 kW und mehr, wodurch unterschiedliche Ladegeschwindigkeiten möglich sind. Durch transparente Preise sowie einen Einheitstarif bietet UTA eCharge Kosteneffizienz und Planbarkeit bei den Fuhrparkkosten.

„Mit UTA eCharge bieten wir unseren Kunden eine überzeugende Lösung für ihre Elektromobilitätsanforderungen, die sich durch ein großes Ladenetz und modernste Ladetechnik, eine klare Tarifstruktur und transparente Abrechnung auszeichnet“, sagt Richard Röhr, Sales Director DACH bei UTA Edenred. „Rein elektrische Flotten profitieren von UTA eCharge genauso wie gemischte Flotten, die auf konventionelle und elektrische Antriebe setzen. UTA eCharge in Verbindung mit unseren Leistungen in den Bereichen Kraftstoffe, Maut sowie Plus Services wie Pannendienst, Werkstattleistungen und Fahrzeugreinigung liefert unseren Kunden ein Rundum-Angebot für sämtliche Anforderungen ihrer Flotten – gemäß unserem Anspruch, Mobilität wirklich einfach zu machen.“

Nachdem die neue Elektro-Ladelösung zunächst für deutsche Kunden zur Verfügung steht, wird sie schrittweise auf weitere europäische Länder ausgerollt. Auch das Laden am Arbeitsplatz und zu Hause wird im Rahmen von UTA eCharge im kommenden Jahr möglich sein, damit Kunden dann stets die effektivste und zeitsparendste Ladelösung nutzen können. Dabei steht UTA Edenred seinen Kunden beratend zur Seite und unterstützt bei allen Fragen – von der Planung über die Installation bis hin zur Nutzung eigener Ladestationen und Wallboxen.

Mit dem Start von UTA Edenreds neuem Elektrolade-Angebot geht auch die Einführung einer neuen UTA Karte einher. Die UTA Full Service Card wird von der neuen „UTA eCard“ – im neuen Design – abgelöst, die alle Leistungen (Kraftstoffe inkl. alternative Kraftstoffe, E-Laden, Maut, Plus Services) in einer Karte und einer Rechnung kombiniert. Das Leistungsspektrum ohne Ladelösung wird von der neuen „UTA Card“ abgedeckt.

„Mit der Wahl zwischen UTA Card und UTA eCard können unsere Kunden entscheiden, ob sie unser klassisches Produkt- und Leistungsspektrum nutzen möchten oder mit der UTA eCard auf eine komfortable Rundum-Lösung setzen, die ihnen neben allen unseren Vorteilen auch das Laden von Elektrofahrzeugen ermöglicht und so die Elektrifizierung von Flotten erleichtert“, erklärt Richard Röhr.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 70.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 26 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2021 und 2022 in Umfragen des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

