Usha Resources identifiziert Evaporitkristalle, die auf Solezone in geringer Tiefe im Lithiumprojekt Jackpot Lake hinweisen

Nur wenige Tage nach Beginn der ersten Bohrung auf dem Jackpot Lake Lithium-Sole-Projekt in der Nähe von Las Vegas ist Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FSE: JO0) auf eindeutige Beweise für das Vorhandensein eines ergiebigen Solevorkommens gestoßen – exakt wie vom geologischen Modell vorausgesagt. Die Bohrung dauert aktuell an und befindet sich inzwischen auf einer Tiefe von 250 Metern. Das Explorationsteam entnimmt kontinuierlich Proben der Flüssigkeit für Labortests.

Die Bohrung soll wie geplant bis zu einer Tiefe von 625 Metern fortgesetzt werden, wo dem geologischen Modell zufolge das Grundgestein beginnt. Die geophysikalischen Daten weisen auf die Existenz eines unterirdischen Sees hin, der den gesamten Claim-Block von 11,3 Quadratkilometern bedeckt und sich in alle Richtungen ausdehnt. Die bisherigen Erkenntnisse deuten auf eine enge geologische Verwandtschaft zwischen dem Jackpot Lake Projekt und der Lithiummine Silver Peak Nevada von Albemarle hin, die nur vier Autostunden entfernt liegt.

Hier den ganzen Artikel lesen:

Usha Resources identifiziert Evaporitkristalle, die auf eine Solenzone in geringer Tiefe im Lithiumprojekt Jackpot Lake hinweisen ( https://goldinvest.de/weitere-meldungen/ceos-at-work-praesentiert/usha-resources-ltd/usha-resources-trifft-auf-lithiumprojekt-jackpot-lake-maechtige-solezone-in-geringer-tiefe-an)

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren! ( https://goldinvest.de/newsletter)

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube! ( https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST)

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Usha Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Usha Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Usha Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

GOLDINVEST Consulting GmbH (Anbieter i.S.d. §§ 5 TMG, 55 RStV)

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Registernummer HRB 118461

Registergericht Amtsgericht Hamburg

Telefon: 040 – 44 195 195

redaktion(at)goldinvest.de

Internet: www.goldinvest.de

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000009

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

GOLDINVEST.de ist ein Angebot der

GOLDINVEST Consulting GmbH (Anbieter i.S.d. §§ 5 TMG, 55 RStV)

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Firmenkontakt

GOLDiNVEST.de

Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

040 – 44 195 195

b.junker@goldinvest.de

http://

Pressekontakt

GOLDiNVEST.de

Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

040 – 44 195 195

b.junker@goldinvest.de

http://

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.