US-Tochter Fast Finance Pay Corp. überzeugt mit starken Halbjahreszahlen 2024.

Berlin, den 19.07.2024 – Fast Finance 24 Holding AG: Die inzwischen 98,24%ige US-Tochter Fast Finance Pay Corp. (FFPP) erreicht alle Anforderungen interessierter institutioneller Investoren durch einen Umsatzsprung von 140% auf nahezu $4 Mio. und einer bereinigter Aktionärsstruktur, damit im Jahr 2025 das kommunizierte Ziel eines NASDAQ-Listings durchgeführt werden kann.

Das Reporting in den USA übersteigt auch die selbst gesteckten Ziele. Insbesondere die Messenger App OK.secure mit eingebundener Crypto-Wallet sorgte im ersten Halbjahr für sprunghaft steigende Erträge von $3,92 Mio. ($1,59 Mio.) bei der FFPP. Die Erträge werden investiert, um den technologischen Vorsprung des Messengers weiter auszubauen. Die für das NASDAQ-Listing erforderliche Restrukturierung wurde mit Umwandlung aller relevanten Preferred-Shares-Kategorien und der damit einhergehenden Erhöhung des Grundkapital auf über 1.100 Mio. Aktien umgesetzt.

Das extreme Wachstum und die vereinfachte Aktionärsstruktur waren Forderungen in unseren Gesprächen mit institutionellen Investoren und Venture Capital Funds, deren angekündigten Beteiligungsangeboten wir entgegensehen. Das Management hat erkannt, dass die Plattformtechnologie einer Crypto-Wallet innerhalb eines Hochsicherheits-Messengers eine sehr hohe Aufmerksamkeit in den USA erzielt, während diese in der EU nicht zu erzielen ist. Um den Unternehmenswert der FF24 zu steigern, wird sich das Management in Zukunft stärker auf US-Investoren konzentrieren. In allen unseren Investorengesprächen ist des Ausbaus der Messenger-Umsätze mit dem Ziel eines Standard-Listings an der NASDAQ klar definiert und akzeptiert.

Aufgrund der aktuellen positiven Entwicklungen des Unternehmens planen wir unsere Hauptversammlung der FF24 für den September, um unseren Aktionären über unsere Entscheidungen und Pläne detailliert informieren zu können.

Den gesamten Bericht finden Sie hier:

https://ff24pay-corp.com/filings/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an den Börsen Frankfurt, Xetra, Berlin, München und Tradegate gehandelt.

