Urlaub mit Hund Reethaus Deichgraf BESTLAGE

Reethaus Deichgraf traumhafter Wasserblick – Urlaub mit Hund

Herzlich willkommen in unserem Reethaus Deichgraf mit herrlichem Wasserblick. Hier sitzen Sie in der ersten Reihe ! Das hübsch eingerichtete Ferienhaus hat drei Schlafzimmer mit 5 Betten, zwei Bäder, Wohn Essz Küche, Kamin, Wlan, Waschmaschine, Terrasse mit Teakholzmöbel, Strandkorb und Sonnenliegen und Außengrill. Zwei PKW Stellplätze am Haus. Absolut ruhige Lage – Ende einer Sackgasse. Genießen Sie den Sonnenuntergang über dem Wasser mit einem Glas Wein ! Nur ca 400 m zum feinsandigen weißen flachen Ostseebadestrand – kilometerlang. Wir sind sehr hundefreundlich und freuen uns auf Ihre „Fellnase“. Weitere Reethäuser/ Ferienhäuser mit bis zu vier Schlafzimmern ( Reethaus Bernadette komplett eingezäunt mit abschließbaren Toren direkt am Meer) und Reethäuser direkt am Strand in Glowe ( komplett eingezäunt zb Störtebeker -nur ca 80 m zum Ostseestrand, Santa Maria Haus am Meer ) können Sie direkt buchen unter www.ostseeparadies.de

Sonneninsel Rügen GmbH – Hauptstr. 24 – 18551 Glowe -seit 1995-

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: Tel 01715662049 oder 038302887374

