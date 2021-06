Urlaub mit Hund Ferienhäuser Reethäuser am Meer eingezäunt damit Ihr Urlaub am Meer ein voller Erfolg wird

Urlaub mit Hund Reethaus am Meer komplett eingezäunt bis 8 Personen

Genießen Sie mit Ihrem Hund den Urlaub am Meer in einem eingezäunten Grundstück. Wir haben etliche ausgesuchte Ferienhäuser am Meer komplett eingezäunt. Zb Reethaus am Meer Santa Maria Glowe, nur ca 150 m zum Ostseestrand. Zwei Schlafzimmer 5 Betten zwei Bäder Wohn Essz Küche Kamin Wlan Waschmaschine zwei Terrassen zwei Fernseher. Oder Haus am Meer Fischerweg 4 ca 80 m zum feinsandigen weissen flachen Ostseebadestrand. Der Weg vor dem Haus endet im Meer, mit Sauna Wlan Waschmaschine zwei Schlafzimmer zwei Bäder. Oder Reethaus Störtebeker ebenfalls eingezäunt ca 100 m zum Ostseestrand. Oder Neu *****! Reethaus am Meer Santa Maria ca 100 m zur Ostsee und ca 400 m zum Ostseestrand. Vier Schlafzimmer acht Betten, Wohnzimmer Essz Küche Bad mit Dusche Badewanne WC Doppelwaschbecken, Bluetooth Lautsprecher, Bad mit Dusche WC und Gäste WC. Grundstück eingezäunt. Zwei Terrassen mit Teakholzmöbel, großer TV Bildschirm, Internetradio, Kamin, Wlan, Außengrill PKW Stellplätze am Haus.

Ein Tipp: In den Morgenstunden ist die Luft kühler als in der Mittagshitze, so dass sich ein rechtzeitiges Losfahren zum Ferienhaus lohnen wird. Wo will denn eigentlich Ihr Hund Urlaub machen? Dreiviertel aller Hundebesitzer entscheiden sich dazu ihr Reiseziel nach den Bedürfnissen des treuen Freundes auszusuchen. Damit der Urlaub mit Hund sowohl für Sie als auch für Ihren Hund ein positives Erlebnis wird.

Wir sind sehr hundefreundlich !

