Urlaub in der deutschen Toskana: Wellness, Natur und Genuss im Wohlfühlort Bad Krozingen

Was den Kurort Bad Krozingen im baden-württembergischen Markgräflerland

ausmacht? Eine idyllische Landschaft mit Weinbergen, Wiesen und Tälern, ein

besonders mildes, fast mediterranes Klima und eine natürliche Quelle, aus der

feinperliges Heilwasser entspringt. Das ist aber noch lange nicht alles, denn der

Ort verfügt über das Thermalbad Vita Classica, einen exotischen Kurpark,

vielseitige Übernachtungsangebote und zahlreiche Restaurants und

Straußwirtschaften, in denen badische Spezialitäten serviert und Weine von

ortsansässigen Winzern ausgeschenkt werden.

Bad Krozingen, Mai 2022. Die Nähe zum Elsass und der Schweiz spiegelt sich nicht

nur in der Landschaft, sondern auch in Kultur und Kulinarik Bad Krozingens wider.

Nicht umsonst wird die Region rund um die badische Weinstraße auch die Toskana

Deutschlands genannt. Das milde Klima begünstigt beispielsweise das Wachstum

von Rebsorten wie Gutedel oder Auxerrois, die in der warmen Region besonders

gut gedeihen. Und auch, wenn es um Wellness und Entspannung geht, lässt der

Kurort das Feld weit hinter sich: Von Natur aus entspringt hier zwischen 38 und 40

Grad warmes Thermalwasser, mit einem Mineraliengehalt von über 4.000

Milligramm pro Liter zählt es zu den am höchsten konzentrierten Quellen in ganz

Europa.

Wo Wellness zu Hause ist

In der Therme Vita Classica kommen Wellness-Fans in zwei Außen- und sechs

Innenbecken auf ihre Kosten, entspannt wird im Anschluss in einer der zahlreichen

Ruheoasen. „Ein Bad in unserem Thermalwasser kann wahre Wunder bewirken, die

hochkonzentrierte Kohlensäure wird vom Körper besonders gut aufgenommen und

fördert die Sauerstoffversorgung und Durchblutung“, erklärt Rolf Rubsamen,

Geschäftsführer der Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen. In dem zur Therme

gehörenden Wohlfühlhaus können Gäste zwischen verschiedenen Behandlungen

wie Ayurveda, Massagen oder Facials wählen. Zusätzlich werden im Private-SpaBereich Behandlungen im japanischen, indischen, türkischen oder marokkanischen

Bad angeboten. Für alle, die gerne ins Schwitzen kommen, gibt es ein dreistöckiges

Saunaparadies mit neun verschiedenen Kabinen, darunter eine Himalaya-Sauna mit

Salzkristallen, eine Kräutersauna mit auserwählten ätherischen Ölen oder eine

Kelo-Sauna, eine klassische finnische Blockhütte mit Temperaturen von bis zu 90

Grad.

Kurzurlaub mit Rundumpaket

Besucher, die ein paar Tage länger vor Ort bleiben, können aus verschiedenen

Arrangements wählen. „Für unsere Gäste überlegen wir uns ständig etwas Neues

und arbeiten dabei mit verschiedenen ortsansässigen Partnern zusammen,

schließlich wollen wir den Aufenthalt in unserem Wohlfühlort zu einem perfekten

Erlebnis gestalten“, sagt Rolf Rubsamen. Bei der Aktiv-Pauschale „Mit dem E-Bike

auf Entdeckungstour“ werden beispielsweise neben drei Übernachtungen mit

Frühstück E-Bikes zur Verfügung gestellt, anhand von Karten und

Tourenvorschlägen planen Gäste Entdeckungsfahrten entlang der idyllischen

Landschaft am Rhein. Auch zu den Themen Wein und Genuss, Wellness oder

Gesundheit werden verschiedene Pakete in Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort

angeboten.

Schlemmen im Markgräflerland

Die Vielfalt der badischen Küche mit Einflüssen aus dem Elsass und der Schweiz

spiegelt sich in den typischen Straußwirtschaften ebenso wider wie in

traditionsreichen Gasthäusern oder Sternerestaurants. Und natürlich kommen zu

Spätzle, Flädle und Co. auch die passenden Weine aus der Region ins Glas. Für

genauere Informationen zu Terroir, Rebsorten und der badischen Weinstraße sind

die ortsansässigen Winzer mit Verkostungen, Führungen und Weinwanderungen

die richtige Adresse.

Das Beste aus der Natur

Die über 40 Hektar große Parkanlage, die im Stil englischer Landschaftsgärten

angelegt ist, hält eine Vielfalt an exotischen Bäumen und Pflanzen aus der ganzen

Welt bereit: Neben Riesenmammutbäumen steht ein ostasiatischer

Lebkuchenbaum, ein tibetanischer Taschentuchbaum oder eine kaukasische

Flügelnuss, die aufgrund des besonders milden Klimas und der behutsamen Pflege

unter idealen Bedingungen gedeihen. Ergänzt wird der Kurpark durch einen zirka

4.000 Quadratmeter großen Kräuter- und Staudengarten, bei regelmäßigen

Führungen erfahren Besucher viel Wissenswertes rund um die vielfältigen Pflanzen

und Heilkräuter.

Übrigens: Wer den Kurpark in ganz besonderem Licht erleben möchte, der sollte

sich den 16. und 17. Juli freihalten. Beim Bad Krozinger Lichterfest mit über

fünfzehntausend Kerzen und tausend Bambuslaternen wird die Parkanlage bei

Nacht erleuchtet. Passendes Entertainment gibt es an beiden Abenden von

Künstlern verschiedener Genres wie der wie der Manfred Mann´s Earth Band oder

Nico Santos, die beim Open Air im Park auftreten.

Weitere Infos gibt es unter www.bad-krozingen.info

Am Rande des Schwarzwaldes im idyllischen Markgräflerland zwischen Weinbergen, Wiesen und Tälern liegt der Kurort Bad Krozingen. Von Natur aus entspringt hier zwischen 38 und 40 Grad warmes Thermalwasser, mit einem Mineraliengehalt von über 4.000 Milligramm pro Liter zählt es zu den am höchsten konzentrierten Quellen in ganz Europa. Die Thermenlandschaft Vita Classica bietet Besuchern Wellness, Sport und Therapie unter einem Dach. Ergänzt wird das Angebot im Wohlfühlort durch zahlreiche Restaurants und Straußwirtschaften, eine 40 Hektar große Parkanlage mit dazugehörigem Kräuter- und Staudengarten und verschiedene Pauschalangebote in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Partnern.

Kontakt:

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen

Rolf Rubsamen

Herbert-Hellmann-Allee 12

79189 Bad Krozingen

Telefon +49 7633 4008 – 120

mail@bad-krozingen.info

www.bad-krozingen.info

Pressekontakt:

Gourmet Connection

Lisa Tomaszewski

Telefon +49 (0)69 – 25 78 12 8 – 28

l.tomaszewski@gourmet-connection.de