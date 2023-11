Urlaub im Ferienhaus in Cape Coral

Erholung pur unter der Sonne von Florida

Traumurlaub im Ferienhaus Cape Coral

Im Sunshine State Florida können Sie ganzjährig einen entspannten Strand- oder Aktivurlaub genießen. Der US-Bundesstaat ist bekannt für seine zahlreichen Palmen und die feinen hellen Sandstrände. Besonders zu empfehlen ist das wunderschön gelegene Urlaubsparadies Cape Coral an der Westküste direkt am Golf von Mexiko. Die Stadt im Lee County im US-Bundesstaat Florida hat rund 180.000 Einwohner. Das Korallen Kap ist der ideale Ferienort für Strandurlauber, Motorbootfans und Wassersportler. Aufgrund der vielen Kanäle gilt die Stadt als das Venedig der Vereinigten Staaten. Zu attraktiven Konditionen können Sie ein traumhaftes Ferienhaus mieten. Von Deutschland und Österreich aus ist das Urlaubsziel schnell und einfach zu erreichen. Mieten Sie Ihr Ferienhaus in Cape Coral oder kontaktiere uns. Wir beraten Sie gerne!

Cape Coral besticht durch seine Vielfalt:

– Endlose Sandstrände

– Sonniges, mildes Klima

– Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

– Einzigartige Flora und Fauna

Strände in und um Cape Coral

Die bezaubernden Muschelsandstrände in Cape Coral bieten Ruhe und Erholung pur. Auch Wassersportler haben hier jede Menge Spaß. Feinsandige Sandstrände, idyllische Inselwelten und das milde Klima machen Cape Coral zu einem perfekten Ferienparadies. Bei einer Wassertemperatur um 25 Grad ist optimales Badevergnügen angesagt. Je nach Geschmack besuchen Sie einen romantischen Naturstrand oder einen Badestrand mit Bar, Liegestühlen, Sonnenschirmen und Sanitäranlagen wählen. Hier können Sie endlos spazieren und bunte Muscheln sammeln. Die Strände fallen meist flach ab und sind für Familien mit Kindern geeignet. Aktivurlauber können sich beim Wassersport austoben. Die zahlreichen Strände rund um Cape Coral sind von Ihrem Ferienhaus in Cape Coral gut mit dem Auto oder per Boot erreichbar. Die schönsten Strände finden Sie hier:

– Stadtstrand Cape Coral Beach

– Bowman´s Beach auf Sanibel Island

– Captiva Island Beach

– Fort Myers Beach

– Lovers Key State Park

– Naples Strand und Pier

– Inselstrand Siesta Key Beach

Klima

In Cape Coral ist es ganzjährig mild und warm. Die Stadt liegt in der subtropischen feuchten Klimazone der US-Ostküste. Mit deutlich über 30 Grad ist es in den Sommermonaten am wärmsten. Von Juni bis November kann es zu heftigen Tropenstürmen, den berüchtigten Hurrikans kommen. Im Winter ist die beliebteste Reisezeit für Cape Coral. Bei Temperaturen um 25 Grad scheint die Sonne fast jeden Tag. Die Wintermonate sind optimal, um Sport zu treiben und Ausflüge zu unternehmen.

Anreise

Je früher Sie buchen, desto günstiger sind die Flüge nach Florida. Wir empfehlen eine Buchung etwa zwei bis sechs Monate vor Abflug. Informieren Sie sich über die aktuellen Einreisebedingungen für die USA. Die nächsten Internationalen Flughäfen sind:

– Southwest Florida International Airport in Fort Myers

– Miami International Airport

– Orlando International Airport

Alles Wissenswerte rund um Ihren Traumurlaub im Ferienhaus in Cape Coral erfahren Sie in unserem Florida-ABC

Sport und Freizeit

Cape Coral bietet vielfältige Sport- und Freizeitmöglichkeiten zu Wasser und zu Lande. An den Küsten Floridas rund um Cape Coral gibt es tolle Sportmöglichkeiten:

– Angeln

– Beachvolleyball

– Gleitschirmfliegen

– Golf und Tennis spielen

– Jetski und Kajak fahren

– Standup Paddling

– Kitesurfen

– Motorboot fahren

– Wandern

– Surfen

Attraktive Golfplätze in Cape Coral sind der Coral Oaks Golf Club und der Royal Tee Golf Club und in Fort Myers der Pelican Preserve Golf Club. Im Boat Rental Cape Coral können Sie ein Motorboot mieten. Wegen der großen Nachfrage sollten Sie Ihr Traumboot rechtzeitig von zuhause aus buchen.

Einzigartige Naturerlebnisse

Im Meer und an Land leben viele seltene Tiere, darunter Delfine, Adlerrochen, Wasserschildkröten, Seekühe, Weißwedelhirsche, Panther und Weißkopfseeadler. Für Tierfreunde ist der Everglades-Nationalpark (UNESCO-Welterbe) der beste Ort, um die faszinierende Tierwelt zu bestaunen. Im Naturschutzgebiet auf der Insel Sanibel ist eine vielfältige Vogelwelt mit Pelikanen und Fischadlern beheimatet. Tauchen Sie ein in die die zauberhafte Unterwasserwelt im Zentrum für Meereswissenschaften Ostego Bay Marine Science Center in Fort Myers.

Sehenswürdigkeiten

In Lake Buena Vista bei Orlando erwartet Sie das märchenhafte Walt Disney World Resort. Weltberühmt ist der NASA-Weltraumbahnhof mit dem John F. Kennedy Space Center auf Merritt Island. Bei einem Stadtbummel durch die Metropolen Miami und Orlando gibt es viel zu entdecken und Sie können hier wunderbar shoppen. In der Kleinstadt Naples erwarten Sie ein Zoo, ein botanischen Gärten und der berühmte Naples Pier mit dem 150 Meter in den Atlantik ragenden Holzsteg. Erleben Sie karibisches Flair mit bunten Häusern, Souvenirläden und Fischrestaurants auf der traumhaft schönen Insel Pine Island.

Ferienhaus in Cape Coral mieten

Wir bieten Ihnen traumhafte Ferienhäuser in Cape Coral in unterschiedlichen Preiskategorien. Vom einfachen Urlaubsdomizil bis zur luxuriösen Seaside-Villa ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Für Sparfüchse gibt es besondere Angebote und Specials:

Schon ab 990 Euro pro Woche können Sie Ihr Ferienhaus Cape Coral buchen. Besonders attraktiv sind die direkt an einem Kanal gelegenen Häuser, teilweise mit Bootsdock und direkten Zugang zum Meer. Schauen Sie sich in Ruhe um und kontaktieren Sie uns telefonisch oder über unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da! Nehmen Sie jetzt Kontakt mit dem Floridablog in Österreich:

Entdecken Sie die Vielfalt an Ferienhäusern, Mietwagen und Booten für Ihren Urlaub in Cape Coral, Florida! Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse. Wir bieten eine Auswahl von über 300 Ferienhäusern und Booten in Florida, insbesondere in Cape Coral, die unterschiedlichen Preisklassen entsprechen.

Cape Coral, auch bekannt als das „Venedig Floridas“, zählt zu den begehrtesten Urlaubsregionen. Hier erwarten Sie zahlreiche Annehmlichkeiten, darunter feinsandige Strände, ein maritimes Klima, eine vielfältige Flora und Fauna sowie diverse Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Durch seine einzigartige Lage an der Westküste Floridas und eine breite Auswahl an luxuriösen Ferienvillen können wir exklusive Unterkünfte zu erschwinglichen Preisen anbieten. Unsere Kunden profitieren dabei von deutscher Zuverlässigkeit, was erstklassigen Service und umfassende Betreuung vor Ort einschließt.

Kontakt

Floridablog | Ferienhaus, Mietwagen & Boot mieten in Florida, Cape Coral

Cape Coral

Delprado 1236

33401 Cape Coral

