Urlaub auf der Insel Rügen Deichhaus No 1 bis 6 Personen hier sitzen Sie in der ersten Reihe herrl Wasserblick Wlan Sauna Waschmaschine Seebad Breege

Deichhaus No 1 direkt auf dem Deich traumhafter Wasserblick bis 6 Personen

Herzlich willkommen in unserem Deichhaus No 1 direkt auf dem Deich Deichallee 3 a im Seebad Breege. Hier sitzen Sie in der ersten Reihe. Nur für einige Wenige hält das Leben einen Logenplatz bereit. Ferienhaus bis 6 Personen. Drei Schlafzimmer 6 Betten Wohnzimmer Esszimmer Küche ( komplett mit Backofen Cerankochfeld Spülmaschine) Wlan.Sauna. Waschmaschine. Balkon aus dem Schlafzimmer und Terrasse zum Wasser. Fahrradschuppen am Haus. PKW Stellplatz am Haus. Geniessen Sie den Sonnenuntergang über dem Wasser. Absolut ruhige Lage ( Sackgasse). Zum herrlich feinsandigen kilometerlangen Badestrand sind es ca 400 m. Vom Hafen Breege aus fahren die Schiffe nach Hiddensee. Gute Restaurants in unmittelbarer Nähe. Herrliche Fahrradwege teilweise am Meer entlang. Zum Kap Arkona mit den drei Leuchttürmen und dem Dörfchen Vitt sind es ca 8 KM.

Und wann kommen Sie?

Gerne auch mal zu einem Wochenende um sich am Meer mit einer kühlen Brise den Kopf frei zu machen.

Kontakt

