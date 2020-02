Urlaub an der Nordseeküste im exklusiven Ferienhaus

Wohlfühlurlaub im Hygge Hus, Lykke Hus oder Smukke Hus direkt vor Sylt und Dänemark.

Im schönen Nordfriesland, abseits von Hektik und Trubel, befinden sich die neuwertigen und stilvollen Ferienhäuser Hygge Hus | Lykke Hus und Smukke Hus in einer ruhigen Wohnlage, vor den Toren Dänemarks (dem glücklichsten Land der Welt), auf einem schön eingewachsenen Grundstück. Großzügige Ferienhäuser mit drei bzw. zwei Schlafzimmern, zwei Bädern, Küche mit Sitzplatz und neuer moderner Einbauküche, Esszimmer und Wohnbereich, Telefon und WLAN, HD LED Fernseher, Stereo-Anlage. Die PKW-Stellplätze befinden sich direkt vorm Haus.

Die Ferienhäuser bieten den idealen Ausgangspunkt zu den Inseln und zu den Sehenswürdigkeiten und Stränden nach Dänemark. Der Hjerpsted Strand hinter Højer ist nur 15 Autominuten vom Hygge Hus entfernt und nicht weit von Rømø mit seinen breiten Sandstränden gelegen. Mit dem Zug fahren Sie in wenigen Minuten vom Bahnhof Klanxbüll auf die Insel Sylt und abends über den Hindenburgdamm wieder zurück aufs Festland. Alternativ geht auch die Syltfähre von Havneby (Insel Rømø) nach List (Sylt).

Wohl kaum eine andere Region Deutschlands ist so sehr durch das faszinierende Zusammenspiel von Wolken, Wellen und Wind geprägt wie Nordfriesland. Nicht zuletzt deshalb zählt der Kreis zu den beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Das Meer zieht die Deutschen von jeher magisch an. Die Nordseeküste gehört zu den beliebtesten Reiseregionen der Deutschen. Wer sich auf sie einlässt, wird reich belohnt: durch Erholung, die noch lange nachwirkt. Die Region steht für Lebensqualität, Entschleunigung und Erholung.

Sehenswert ist das romantische Städtchen Tønder (10 Minuten vom Ferienhaus Hygge und Lykke Hus entfernt) an der Westküste. Viele nutzen das grenznahe Städtchen gerne zum Einkaufsbummel und besuchen die Antiquitätenhändler z.B. in Tønder oder Møgeltønder. Hjerpsted Strand (15 Autominuten entfernt) ist ein Strand hinter Højer und nicht weit von Rømø gelegen. Von hier haben Sie eine wunderschöne Aussicht auf das Meer und bei gutem Wetter direkten Blick nach Sylt und Rømø. Die Insel Rømø mit einem der längsten Sandstrände Europas ist nicht weit entfernt. Hygge, Lykke und Smukke kommt aus dem Dänischen und Im Deutschen bedeutet „Hygge“ so viel wie „Gemütlichkeit“ oder „Geborgenheit“, Lykke bedeutet „Glück“ und Smukke „Hübsch“. Urlaub im Hygge, Lykke oder Smukke Hus tut jedem gut!

Weitere Informationen unter http://www.ferienhausvermietung-nordsee.de

