Moers – 29. April 2022: Start-up-Unternehmen aus dem Bereich Anlagenbau oder Fabrikplanung haben oft große Hürden zu überwinden. Sie müssen in möglichst kurzer Zeit mit einer hohen Planungsqualität überzeugen, um gegen die Konkurrenz bestehen zu können. Die richtige Software ist dabei unerlässlich.

„Start-up-Unternehmen haben oft nicht die Möglichkeit in professionelle Anlagenbau- oder Fabrikplanungssoftware zu investieren“, sagt Thomas Schubert, Geschäftsführer von CAD Schroer. „Das gab uns zu denken, denn auch wir haben vor 35 Jahren klein angefangen. Heute sind wir ein weltweit tätiger Anbieter und Entwickler von Engineering- und Industrie 4.0-Lösungen. Das bietet uns heute die Möglichkeit Unternehmensgründer mit unserer Erfahrung und unserer Software zu unterstützen.“

Von Anfang an auf die richtige Software setzen

„Junge Unternehmen sind flexibel und bieten ihren Kunden oft besonders gute Konditionen. Das ist ihr Wettbewerbsvorteil, “ weiß Thomas Schubert. „Wenn jedoch mit Lösungen gearbeitet wird, mit denen sehr viel Zeit in die Planung oder Konstruktion fließt, so kann dieser Vorteil schnell verloren gehen.“ Schlechte Performance bei größeren Planungen, fehlende Kollisions- und Konsistenzprüfung zur Qualitätskontrolle und umständliche Anpassung aller Dokumente bei kleinen Veränderungen sind nur wenige Gründe, um bereits von Anfang an auf eine professionelle Planungslösung zu setzen. Genauso müssen aber auch genügend Schnittstellen oder Visualisierungsmöglichkeiten vorliegen, um die Planungsdaten mit dem Kunden auszutauschen und diese zu präsentieren.

Top Software zu kleinen Preisen

„Wir wollen Jungunternehmen mit unserer Start-up-Aktion unterstützen“, so Thomas Schubert. „Wir bieten Unternehmensgründern schon von Beginn an eine professionelle Lösung mit passender Beratung, Service und Software-Updates zu stark vergünstigten Konditionen, und das auf Wunsch auch über mehrere Jahre hinweg.“

Alles für den schnellen Start-up

Neu gegründete Unternehmen machen sich viele Gedanken darüber, wie sie ihre Geschäftsidee verwirklichen können – schließlich müssen sie ihre Idee erstmal auf Papier bringen, bevor sie umgesetzt werden kann. Damit Unternehmen möglichst schnell mit M4 PLANT durchstarten können, bietet CAD Schroer eine kostenlose Testversion der Software an. Diese wird von detaillierten Video-Tutorials und persönlichem Support begleitet. Natürlich stehen den jungen Unternehmen in der Testphase auch Berater zur Seite, die sie bei den ersten Schritten mit der Software begleiten. Aktuell erhalten Start-ups die Anlagenbau- und Fabrikplanungssoftware M4 PLANT zu deutlich vergünstigten Konditionen.

M4 PLANT Start-up-Kampagne >>

Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT- (Internet of Things) Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und für bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

