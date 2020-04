Unterstützung bei Homeschooling und Prüfungsvorbereitung

Not macht erfinderisch – Der Onlineunterricht im Unterrichtskreis: Kompetente Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung und im Homeschooling

Covid-19 hält die Welt in Atem. Eltern und vor allem Alleinerziehende sind in diesen turbulenten und unsicheren Zeiten besonders gefordert, denn Sie müssen Ihre Kinder im Homeschooling unterrichten und nebenbei noch arbeiten.

Der Unterrichtskreis, das Nachhilfe-Institut in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis, hat sich direkt nach Aussprache der Kontaktbeschränkung technisch umgestellt und unterstützt die SchülerInnen aller Schularten über einen professionellen Onlineunterricht per Video-, Sprach- und Text-Chat.

Dazu die Inhaber aller Niederlassungen: “Unser Angebot wurde von Anfang an sehr dankbar angenommen, denn es ist nicht nur zeitlich eine Herausforderung, Homeschooling und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Auch fachlich kommen manche Eltern nicht hinterher, etwa, wenn Sie eine Fremdsprache wie Französisch nie hatten und jetzt die eigenen Kinder unterstützen müssen. Auch die Prüfungsvorbereitung für die anstehenden Werkreal- und Realschulprüfungen sowie das Abitur sind nicht ohne. Da ist es schon gut, sich als SchülerIn rückversichern zu können oder einfach zu üben. Die Motivation lässt nach, wenn man schon seit Wochen für sich allein Aufgaben macht und “Lernpakete” abarbeitet. Wir sehen uns als Ergänzung zur Schule, denn die Lehrer mussten sich ebenfalls relativ schnell auf die neuen Gegebenheiten einstellen und dabei Material für viele Klassen zur Verfügung stellen.”

Manche Schülerinnen und Schüler wählen sich beim Onlineunterricht per Smartphone ein und chatten live mit den Lehrkräften des Unterrichtskreis, andere über Laptop oder Tablet. Wer technische Schwierigkeiten mit seiner Ausstattung oder dem Programm hat, wird telefonisch angeleitet.

“Uns fehlen unsere Schülerinnen und Schüler sehr, aber so bekommen sie wenigstens auf diesem Weg etwas Normalität und Struktur in ihren Alltag und haben Kontakt außerhalb der Familie. Da lassen sich Sachverhalte manchmal leichter erklären, als wenn Mama oder Papa es versuchen. Alle, die Kinder haben, wissen, dass Erklärungen von Fremden eher aufgenommen werden als von eigenen Familienmitgliedern, wo sich bald Ungeduld Bahn bricht”, so eine Lehrkraft aus dem Unterrichtskreis.

Neben Nachhilfe bietet der Unterrichtskreis auch Hilfe bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten und unterstützt Eltern und Kinder bzw. Jugendliche in Form von professioneller Lernberatung und bei individuellen Lernschwierigkeiten. Bei Lernblockaden, Konzentrationsproblemen und Prüfungsangst werden die SchülerInnen ebenso beraten wie bei Legasthenie, LRS (Lese-Rechtschreib-Schwäche), Dyskalkulie (Rechenschwäche), AD(H)S und weiteren Teilleistungsstörungen.

Wer Unterstützung bei der schulischen Lernbegleitung, Hausaufgabenbetreuung und Prüfungsvorbereitung benötigt, kann sich jederzeit unter www.unterrichtskreis.de informieren, eine E-Mail senden oder direkt in der jeweiligen Niederlassung anrufen. Wenn das Büro nicht besetzt ist, läuft der AB. Interessenten werden umgehend zurückgerufen.

Der Unterrichtskreis ist eine private und staatlich anerkannte Nachhilfe- und Fördereinrichtung im Rhein-Neckar-Raum. Seit 1994 werden Schüler und Eltern auf dem Weg durch das schulische Leben als ein kompetenter und verlässlicher Partner mit qualifizierten Lehrkräften und sozialer Verantwortung begleitet. Das Ziel dabei ist nicht nur die Vorbereitung der nächsten Klassenarbeit, sondern auch die nachhaltige Entwicklung und Festigung des Leistungsniveaus der anvertrauten Schüler.

Firmenkontakt

Unterrichtskreis Schriesheim

Peter Ullmann

Schwetzinger Str. 60

69124 Heidelberg

06221 781444

kirchheim@unterrichtskreis.de

http://www.unterrichtskreis.de

Pressekontakt

Marketing/PR

Christiane Haase

Uzèsring 45

69198 Schriesheim

06203 954609

christiane.haase@cjhaase.de

http://www.cjhaase.de

Bildquelle: Unterrichtskreis.de