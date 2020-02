Unternehmen in Freiburg profitieren von Local SEO

Die Webseite und die Sichtbarkeit einer Webseite sind zwei Seiten derselben Medaille – hier kommt professionelles SEO ins Spiel

FREIBURG. Die beste Webseite nützt nichts, wenn sie von Interessenten nicht auch gegoogelt werden kann. Dies bewahrheitet sich auch für Internetseiten von Unternehmen aus Freiburg und Umgebung. Mit SEO-Optimierung können Webseiten um einiges erfolgreicher gestaltet werden. Am besten gelingt dies mit Unterstützung einer erfahrenen Agentur, die auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert ist. So legen Sie den Turbo ein! SEO Experten entwickeln eine Strategie, die ganz auf die Zielgruppe abgestellt ist. Wer hochwertige und relevante Inhalte gut sichtbar präsentiert, macht sich zum Experten seiner Branche.

Mit SEO in der Region Freiburg sichtbar werden

Die malerische Stadt Freiburg im Breisgau ist mit seiner idyllischen Altstadt eine beliebte Attraktion für Touristen aus nah und fern. Daher soll die Wirksamkeit von SEO am Beispiel eines Hotels und dessen Internetpräsenz erläutert. Wenn jemand bei Google nach etwas recherchiert, gibt er bei Google gewisse Schlüsselbegriffe, die sogenannten Keywords, ein. Je besser eine Website auf diese Begriffe optimiert ist, umso erfolgreicher ist der Internetauftritt in der Regel auch. Eine professionelle SEO-Agentur wie PrimSEO analysiert die optimalen Keywords und integriert diese technisch wie journalistisch hochwertig. Das bedeutet im Fall der Internetpräsenz eines Hotels in Freiburg und Umgebung, dass es nicht nur auf „Hotel“ und „Stadt“ optimiert sein darf, sondern Besonderheiten wie „kinderfreundlich“, „Ausflüge“, „vegetarisch“, oder „Radtouren“ berücksichtigen sollte, um einzigartig zu sein.

Instrumente für SEO in Freiburg nutzen – mit 50 Prozent go-digital Zuschuss

Die Schlüsselwörter sind für eine effiziente Suchmaschinenoptimierung wichtig, aber nicht alles. Eine erfahrene Agentur wird auch Verlinkungen und Landingpages für einen echten Mehrwert in einen Internetauftritt integrieren, die Social Media nutzen, Metadaten und Überschriften suchmaschinenoptimiert gestalten und Grafiken und Bilder nutzen. Hinzu kommen hochwertige Inhalte in unterschiedlichen Formaten – Text, Bild, Video. Dies alles belohnt Google, weil es der Benutzerfreundlichkeit dient und auch die Verweildauer auf den entsprechenden Internetseiten erhöht. Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie honoriert Aktivitäten, mit denen Unternehmen ihre digitale Markterschließung vorantreiben. PrimSEO ist eine der Agenturen, die für die Umsetzung von SEO-Maßnahmen auch in Freiburg und Umgebung zertifiziert sind. Das relevante Förderprogramm heißt go-digital! und kann auf der Internetseite des BMWi natürlich ausführlich recherchiert werden.(www.bmwi-go-digital.de)

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

