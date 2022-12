Unikate für Fashionistas: Stylishe Handtaschen aus Ghana

Die handgefertigten Accessoires von Oyé können ab sofort bei Manuyoo bestellt werden

Berlin im Dezember 2022 – Mit originellen Taschen von Oyé bringt Manuyoo jetzt den coolen Streetstyle Ghanas direkt nach Deutschland. Das Berliner Start-up unterstützt junge afrikanische Gründerinnen und Unternehmer und bietet deren außergewöhnliche Produkte in seinem Webshop an. Ab sofort zählt auch Oyé dazu: Das ghanaische Label lässt seine Accessoires aus afrikanischen Stoffen und Recyclingmaterial in kleinen Manufakturen fertigen – fair und nachhaltig. Jede Tasche ist ein Unikat.

Basis für die individuellen Kunstwerke sind die Materialien: Oyé setzt auf einen speziellen Mix und verwendet neben traditionellen Batikstoffen und Wachsdrucken beispielsweise ghanaische Kente-Stoffe – fein gemusterte Gewebe aus Baumwolle oder Seide, die früher nur Könige tragen durften. Zudem wird Recyceltes verarbeitet, wie ausgemusterte Kakaosäcke und Lederreste. Im Gegensatz zu den anderen Stoffen kommt das Leder nicht aus Afrika, sondern aus Italien, wo es bei der Produktion von Luxus-Accessoires als Überschuss anfällt.

Die Taschen von Oyé werden stilecht an Holzgriffen getragen und machen im Business-Alltag genauso eine stylische Figur wie abends im Club. Im Gegensatz zu hochpreisigen Taschen aus Massenfabrikation ist jedes Modell eine einzigartige Kreation, die nicht jeder hat – ohne das Budget übermäßig zu strapazieren. Zudem schafft Oye durch die Zusammenarbeit mit traditionellen Handwerksbetrieben fair bezahlte Arbeitsplätze in Ghana.

Bei Manuyoo sind verschiedene farbenfrohe Designs beispielsweise in Rot- und Blautönen sowie dezente Farbkombinationen aus Beige, Braun und Schwarz erhältlich.

Die Taschen kosten jeweils 129,90 Euro. Stilvolle Ergänzung für den Schreibtisch sind die Notizbücher von Oyé, die ebenfalls aus traditionellen Stoffen in Handarbeit hergestellt werden. Diese sind bei Manuyoo aktuell zum Sonderpreis von 19,90 Euro erhältlich. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt. sowie zuzüglich Versandkosten.

Weitere Informationen sind auf der Website von Manuyoo zu finden:

https://manuyoo.world/de/

Die Pressemitteilung als Download im Word-Format: 2022_12_Manuyoo_Oye_Pressemeldung

Bildmaterial zum Download: IMG_9309.JPG

Über Manuyoo

Das Berliner Start-up Manuyoo macht das Potenzial der 55 Staaten Afrikas erlebbar: Menschen lernen auf der Plattform junge afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer kennen sowie ihre nachhaltig gefertigten, außergewöhnlichen Produkte in angesagtem Design. Nach dem Motto „Trade not Aid“ bildet Manuyoo einen Marktplatz vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Das Team von Manuyoo selbst ist stolz auf seine Vielfalt und auf beiden Kontinenten fest verwurzelt.

