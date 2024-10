Unerhört: Das höchste Konzert Wiens

Stadtrekord

Am Kahlenberg auf 460 Meter Lufthöhe fand das höchste Konzert Wiens der Band Unerhört statt. Sechs Songs, frecher Austro-Pop – ein Stadtrekord in der Bundeshauptstadt. Die funf Jungs aus Niederösterreich touren seit 5 Jahren durch Österreich und wollen erhört werden. Nun schenken Sie ganz Wien ein musikalisches Spektakel auf einer Kranbuhne das es so noch nie gab.

Höchste Konzert Wiens auf Kranbuhne

Mit tausenden YouTube und Spotify Aufrufen zählt die Band Unerhört zu den großen Senkrechtstartern der vergangenen Jahre in der heimischen Musikszene. Das einzige was noch fehlt ist die Aufnahme ins Radioprogramm. „Wir wollen dass uns ganz Wien hört und weil uns das Radio nicht spielt, nehmen wir das nun selbst in die Hand, denn wir sind Unerhört,“ so Lukas Toth Frontmann der Band. „Um sich in Österreich Gehör zu verschaffen, muss man uber seine Grenzen gehen. Wir durchbrechen heute den Höhenrekord mit dem höchsten Konzert Wiens auf hängender Kranbuhne von Kampel Kran – vielleicht hört uns ja jetzt die ein oder andere Radiostation.“

6 Songs uber Liebe, Freude, Sehnsucht

Das Konzert umfasst 6 Songs auf der auf 60 Meter schwebenden Kranbuhne am Kahlenberg. „Die ganze Show ist auch fur uns eine ganz neue Erfahrung. Fur diese Rekord-Höhenmetern brauchten wir sogar die Erlaubnis der Austro Control,“ schmunzelt Lukas Toth. Die Band gab ihre Top Hits: Kaiser, Solo, und Merci dar. Des weiteren brachten Sie mit „In dieser Stadt“ eine Hommage an die Stadt Wien. Außerdem gab es auch die Song Premiere fur den neuen Titel „Halt dich Fest.“

Live aufgenommen – Premiere auf YouTube

Aufgenommen wurde das Live-Konzert am Kahlenberg mit freundlicher Unterstutzungder Skyline Lounge, der Produktionsfirma Cloudcompany GmbH, Drohnenpilot Martin Eitler, Pakugraphy und Kampel Kran.

Produzent: www.cloudcompany.at

Zu sehen gibt es das Konzert am Nationalfeiertag am 26. Oktober als Live Premiere auf YouTube unter: https://www.youtube.com/@unerhoertmusic

