Umweltbücher im Kindereck

Umwelt geht uns alle an. Deshalb gibt es nun im Kindereck auch Bücher zu diesem Thema. So können Kinder schon früh lernen, wie man die Umwelt schützen kann.

Rettung in der Antarktis

Umwelt geht uns alle an. Schon Kinder können mit Hilfe geeigneter Literatur darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig der Schutz der Natur ist und welche Probleme entstehen, wenn wir nicht alle Rücksicht auf unseren Lebensraum nehmen. Im ersten Buch der Umweltbücher aus der Reihe Paulinchens Märchenwelt wird auf die Problematik des erhöhten Plastikmüllaufkommens in den Meeren – textlich und bildlich kindgerecht dargestellt – eingegangen. Ein kleiner Pinguin erlebt ängstigende Minuten, als er erstens in einer Plastiktüte gefangen ist und zweitens gleich darauf im Maul eines Wals landet. Welche Antwort die Tiere darauf haben, dass man ihren Lebensraum so unbedacht behandelt? Es ist in deutscher und russischer Sprache (Wendebuch) nachzulesen.

ISBN-10: 3748516959

ISBN-13: 978-3748516958

Deutsch/Spanisch

ISBN-10: 3748521901

ISBN-13: 978-3748521907

Deutsch/Russisch

Sumsi summt nicht mehr

Sumsi ist eine fleißige Honigbiene. Eifrig sammelt sie jeden Tag Pollen und Nektar. Die Arbeit der Bienen ist ein wichtiger Bestandteil des ökologischen Systems und unverzichtbar, wenn wir uns weiterhin an Blühendem, Grünendem und Wachsendem erfreuen wollen. Eines Tages wird das Naturgefüge jedoch gehörig durcheinander gebracht, denn: Sumsi summt nicht mehr … Das Buch ist als Wendebuch gestaltet (Deutsch/Englisch)

ISBN-10: 3748537727

ISBN-13: 978-3748537724

Deutsch/Russisch

ISBN-10: 3748532652

ISBN-13: 978-3748532651

Die weise Füchsin

Tonja ist eine Füchsin, die mit den übrigen Waldtieren im Einklang mit der Natur lebt. Auch die Menschen aus dem nahen Dorf sind ihr willkommen. Allerdings nur solange, bis Tonja merkt, dass die Dorfbewohner den Wald als Mülldeponie benutzen. Die Füchsin ruft die Tiere des Waldes zusammen und gemeinsam treten sie gegen die Verschmutzung ihres Lebensraums durch die Menschen an. Wie sie das bewerkstelligen, kann im Wendebuch sowohl Deutsch, als auch in Englisch nachgelesen werden.

ISBN-10: 3748572778

ISBN-13: 978-3748572770

Deutsch/Russisch

ISBN-10: 3748586159

ISBN-13: 978-3748586159

Über das Kindereck:

Hier dreht sich alles um Literatur und Unterhaltung für Kinder.

Bücher sind etwas ganz Besonderes. Fantasie ist die stärkste und schönste Kraft, die Kinder besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie so früh wie möglich an Bücher heranzuführen. Denn hier können sie anhand der erzählten Geschichte ihre eigene Kreativität sowie Vorstellungskraft frei entfalten.

Viel Freude beim Stöbern!

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy“ wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

