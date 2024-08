Ultraschallsonden-Reparatur bei Althea

Schnelle Instandsetzung inklusive Leihgerät

Seit der Firmengründung 1997 hat Althea sein Portfolio als renommiertes Unternehmen für medizinischen Sachbedarf regelmäßig erweitert und seine Innovationskraft unter Beweis gestellt. So bietet der bekannte Hersteller inzwischen neben hauseigenen Endoskopen und Endoskopreparaturen anderer Marken sowie Schulungen auch die Instandsetzung von Ultraschallsonden an.

Mit der Ultraschallsonden-Reparatur verspricht Althea eine mindestens so nachhaltige wie kostengünstige Alternative zur Neuanschaffung und spart Krankenhäusern sowie Arztpraxen damit erhebliche Kosten für ein Neugerät.

Nur die einwandfreie Funktion der empfindlichen Sonden gewährleistet Patienten eine sichere und aussagekräftige Diagnose. Dieser Verantwortung werden wir durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Ultraschalldiagnostik und unserer erstklassig ausgerüsteten, hauseigenen Fachwerkstatt gerecht. Unser umfassender Reparatur-Service deckt Lineare Sonden, Konvexe Sonden, Phase-Array-Sonden, TEE-Sonden, 3D/4D-Sonden, Matrix-Array- und weitere Sondentypen ab.

Als Fachwerkstatt mit eingehender Expertise und einem exzellent ausgebildeten Team stehen uns alle notwendigen Mittel für eine schnelle und zuverlässige Diagnostik zur Verfügung. Dank modernster Geräte sowie unserem speziellen Equipment beheben wir Fehler binnen kürzester Zeit und tauschen defekte Bauteile fachgerecht gegen Ersatzteile in Erstausrüster-Qualität aus.

Unmittelbar nach Auftragseingang lassen wir das defekte Gerät durch einen Kurierdienst abholen, damit wir schnellstmöglich mit der Fehleranalyse beginnen können. Um längere Ausfallzeiten zu vermeiden, halten wir einen großen Pool an Leihgeräten für unsere Kunden bereit. Bei Bedarf senden wir die Leih-Sonden umgehend per Expressversand zu, damit wichtige Termine und die Erstellung von Diagnosen nicht verschoben werden müssen.

Bereits eine Woche nach Eingang des defekten Gerätes erhalten unsere Kunden eine detaillierte Bilddokumentation des Schadens und einen Kostenvoranschlag für die anstehende Reparatur. Sämtliche Instandsetzungen werden durch unser fachkundiges Personal in Erstausrüster-Qualität vorgenommen. In jeden Auftrag fließen unsere langjährige Expertise sowie unsere Erkenntnisse aus der Entwicklung hochwertiger medizinischer Instrumente ein, was Kunden und Patienten maximale Sicherheit bei der Verwendung der durch uns instand gesetzten Ultraschall-Sonden gewährleistet.

Das gesamte Althea-Deutschland-Team steht Ihnen tatkräftig zur Seite und unterstützt Sie bei Ihren Anliegen. Wir beraten Sie transparent und bieten ganzheitliche Lösungen für medizinischen Sachbedarf, Endoskope und Ultraschall-Sonden zu fairen Konditionen.

Verkauf, Reparatur und Wartung von gebrauchten medizinischen Endoskopen und Ultraschallsonden sowie Verkauf eigener Endoskope.

Kontakt

Althea Deutschland GmbH

Christine Strobel

Im Goldäcker 14

88630 Pfullendorf

07552 928010



https://althea-eshop.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.