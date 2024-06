UEFA EURO 2024: Stuttgarter Genuss-Sommer während der Ball rollt

Die UEFA EURO 2024 in Deutschland steht kurz vor dem Anpfiff. Auch die Host City Stuttgart wird den Fan-Hunger nach Top-Fußball stillen und überzeugt neben einem reichen Event- und Kulturangebot mit vielfältigen gastronomischen Genussangeboten.

Das Herz des Fußballsommers schlägt in der UEFA EURO 2024 Host City Stuttgart mitten im Zentrum der Stadt. In den vier Fan Zones rund um den Schlossplatz kommen an Spieltagen Zehntausende Fans aus der ganzen Welt zusammen, um das Sporthighlight des Jahres mitzuerleben. Hier können sie auf riesigen Leinwänden die Spiele verfolgen, in echte Turnier-Atmosphäre eintauchen und Leib und Seele stärken – mit Food & Drinks auf Top-Niveau. In der Fan Zone Schlossplatz warten 15 Gastronomiebetriebe darauf, Fans und Besucher:innen schnell mit Würstchen, Steaks, Pommes, schwäbischen Klassikern oder vegetarischem Gulasch zu versorgen. Die direkt angrenzende Fan Zone Schillerplatz steht dagegen ganz im Zeichen der entschleunigten Kulinarik. Sechs idyllische Lauben stehen mit vielen Sitzmöglichkeiten bereit, um Gäste in entspanntem Ambiente mit besten regionalen Speisen & Getränken zu bewirten. Schwäbisch, mit Fleisch, vegan oder vegetarisch – für jeden Gaumen das passende Angebot.

Abseits der Bewirtung in den Fan Zonen der Innenstadt wartet Stuttgart dazu mit insgesamt acht durch den Guide Michelin ausgezeichneten Restaurants auf. Ur-Starkoch Vincent Klink führt den begehrten Stern bereits seit 1993 durchgängig für die „Wielandshöhe“. Neben herausragend gekochter, schwäbisch inspirierter klassisch-französischer Küche ist ein phänomenaler Blick auf die Stadt hier garantiert. Ganz neu dabei unter den Sternerestaurants: das Hotel zur Weinsteige. Die Gebrüder Scherle kochen klassisch-modern mit japanischen Noten und bieten eine der umfangreichsten Weinkarten der Stadt. Zu den prämierten Restaurants der Landeshauptstadt kommen noch 14 weitere in der Region. Ob mediterran, Fusion oder klassisch – Fine Dining in der Region Stuttgart kennt viele Facetten.

Wer aber nach einem Spiel in der Arena Stuttgart noch satt ist von der Stadionwurst, der zieht dem Sternemenü womöglich einen leckeren Drink vor. Ausgefallene und gesellige Möglichkeiten finden sich dafür in der Stuttgarter City viele. Ein Tresorraum, der heute als Speakeasy-Bar fungiert, ein zum Urlaubsstrand umfunktioniertes Parkhausdach oder unerschöpfliche Gin-Vielfalt im Rotlichtbezirk: Flüssiges wird hier überall großgeschrieben.

Als einzige deutsche Großstadt mit Reben, die bis in die Innenstadt reichen, hat der Wein einen ganz besonderen Stellenwert in Stuttgart. In der einzigartigen Kessel-Topografie gehören die Weinberge zum Gesicht der Stadt und ihre Produkte zum unverzichtbaren Bestandteil der Gastronomie. Stuttgarter Weine sind gekürt und ihre Entstehungsorte lassen sich an malerischen Aussichtspunkten erleben – nur Minuten entfernt vom City-Feeling der Großstadt. Zahlreiche traditionelle Besenwirtschaften laden im Stadtgebiet dazu ein, sie zu genießen. Die Begegnung mit der Stuttgarter Weinwelt ist unausweichlich – und unvergleichlich.

Nach einem ausgedehnten Weinerlebnis während der Fußballfestwochen der UEFA EURO 2024 ist für Fans vor allem eine Frage entscheidend: wo überall kann ich das nächste Top-Spiel verfolgen? Eine breite Übersicht über Biergärten, Kneipen und Restaurants bietet Stuttgart-Marketing online an. Auch die Weintour Stuttgart als Erlebnisreise durch die Stuttgarter Weinberge inklusive Besuch im Weinbaumuseum, um in die 2000-jährige Weinkultur einzutauchen, kann hier gebucht werden. Für den entspannten Transfer und bequemes Sightseeing zwischen Gastronomien, Unterkünften und Fan Zones bieten sich die Hop-on-Hop-off-Bustouren an. Der perfekte Begleiter hierbei ist immer die StuttCard – sie bietet unter anderem freien Eintritt in Museen, viele Rabatte und besondere Angebote bei ausgewählten Partnern. Optional ist sie auch mit ÖPNV-Ticket erhältlich.

Perfekt als Guide beim Stuttgart-Besuch allgemein und während der EM-Event-Wochen ist die neue “ Stuttgart Tourist Guide“ App. Mit dieser App findet man nicht nur spielend leicht den Weg durch die Stadt und zu allen kulinarischen Orten, sondern erfährt auch alles über aktuelle Events und Geheimtipps. Von Öffnungszeiten bis zu WLAN-Hotspots – dieser Guide hat alles, um Stuttgart zu erkunden. Und für alle Fußballfans: Es gibt immer die neuesten Infos zur UEFA EURO 2024! Die App steht im Google- und Apple Playstore zum Download bereit.

Weitere Informationen unter www.stuttgart-tourist.de/em2024-in-stuttgart

