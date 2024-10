Über 35.000 Unterschriften für zentrada Petition gegen Temu & Shein

Petition gegen die EU-Subventionen für die Plattformen sammelt zahlreiche Unterschriften von Händlern aus Europa

In der Petition fordern die Teilnehmer im Kern die Abschaffung der Zollfreigrenzen und die Anwendung aller Zertifizierungs- und Entsorgungsanforderungen auch für Waren im Direktimport von Konsumenten über die genannten Plattformen.

Den Staaten entgehen ansonsten Steuern und Gebühren in Milliardenhöhe, Konsumenten sind kaum vor unsicheren Produkten, Gefahrstoffen oder technischen Unzulänglichkeiten geschützt und im Handel sind Millionen von Arbeitsplätzen durch den unfairen Wettbewerb gefährdet.

„Wir haben unsere Petitionen an die politisch Verantwortlichen in der EU und einigen Ländern überreicht. „Mittlerweile hat das Thema deutlich mehr Aufmerksamkeit auf Seiten der Politik erhalten“, erklärt Martina Schimmel.

Das deutsche Wirtschaftsministerium will in einem Aktionsplan E-Commerce die aktuelle Zollfreigrenze von 150 Euro schnellstmöglich abschaffen. Die französische Regierung arbeitet an einem Anti-Fast-Fashion Gesetz, das deutliche Preisaufschläge vorsieht, sofern die Plattformen nicht nachweisen können, dass sie strikte Umweltvorgaben eingehalten werden. Andere EU-Länder arbeiten an ähnlichen Gesetzesvorlagen.

Auch in den USA will Präsident Biden die Zollfreigrenze per Dekret abschaffen, nachdem zwei Milliarden Sendungen aus China in nur einem Jahr die hohen Produktstandards und den Einzelhandel in den USA zunehmend gefährdet haben.

Eine Umfrage von zentrada unter den angeschlossenen Händlern zeigt, dass über 64,5% der Händler einen starken Wettbewerbsdruck durch TEMU & SHEIN spüren. 23 % der Händler sehen dadurch sogar ihre Existenz gefährdet.

„Es wird also Zeit, dass endlich etwas geschieht“, mit diesen Worten fordert Martina Schimmel die Politik zu zügigem Handeln auf.

zentrada unterstützt unabhängige Einzelhändler über den Zugang zu den großen Brands, Eigen- und Handelsmarken im Kampf gegen Temu & Shein. Preisgünstige und leistungsstarke europäische Handelsmarken sind aktuell die Gewinner im Markt gegen den Direktimport.

zentrada wickelt für viele europäische Hersteller und Importeure die europaweite Distribution, Kundenbetreuung und Handelsfinanzierung in die Zielgruppe der unabhängigen Einzelhändler ab.

Die Petition kann auch nach der Übergabe an die politisch Verantwortlichen weiter geteilt und unterstützt werden.

zentrada.Europe ist mit über 400.000 aktiven Händlern das führende Einkäufernetzwerk in Europa. Die Online-Plattform verbindet die Masse kleiner und selbständiger Händler mit den größten Lieferanten von Fast Moving Consumer Goods. Mit Plattformen in 9 Sprachen und Vor-Ort-Büros in den jeweiligen Ländern unterstützt zentrada grenzenlosen Handel innerhalb von Europa.

