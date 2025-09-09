TV-Lautsprecher Albrecht KLARO: Endlich den Fernseher verstehen!

Neuer TV-Sprachverstärker mit Sprachoptimierung und Geräuschunterdrückung

Dreieich / Trittau, im September 2025 – Mit dem neuen TV-Sprachverstärker Albrecht KLARO erweitert Albrecht sein erfolgreiches Audio-Portfolio für Senioren und Personen mit eingeschränktem Hörvermögen, um eine durchdachte Lösung für alle, die beim Fernsehen Wert auf klare Sprachverständlichkeit legen. Ob im Wohnzimmer, am Esstisch oder im Garten – der KLARO bringt den Fernsehton kabellos und direkt zu den Zuschauenden mit deutlich verständlicheren Dialogen, minimierten Hintergrundgeräuschen und somit rundum verbessertem Hörerlebnis. Dank innovativer Sprachoptimierung in zwei Stufen hebt KLARO die gesprochenen Inhalte gezielt hervor, während störende Nebengeräusche effektiv reduziert werden. Die individuell einstellbare Lautstärke sorgt dabei für höchsten Komfort, ohne das Gesamtvolumen unangenehm laut einstellen zu müssen – ideal für alle mit eingeschränkter Hörfähigkeit. Albrecht KLARO ist ab sofort zum UVP von 169 Euro online und im Fachhandel erhältlich.

Der Albrecht KLARO überzeugt durch seine Vielseitigkeit: Als tragbarer Lautsprecher, mit integriertem Akku lässt er sich nicht nur für den TV-Ton, sondern auch für das Hören von Musik in hochwertiger Klangqualität einsetzen. Mit einer kabellosen Reichweite von bis zu 10 Metern und bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit bietet KLARO maximale Flexibilität im Alltag.

Wirklich einfach installiert

Der Lautsprecher ist ab Werk vorkonfiguriert und damit sofort einsatzbereit. Zunächst wird der kabellose Albrecht KLARO via Ladestation an der Steckdose geladen. Anschließend wird die im Lieferumfang enthaltene Sendeeinheit per Klinken- oder Toslink-Kabel mit dem Fernseher verbunden – die dazu benötigten Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Alle Fernseher verfügen mindestens über einen dieser Anschlüsse auf der Rückseite. Dann heißt es einfach einschalten und den optimalen Ton genießen!

Verfügbarkeit und Preis