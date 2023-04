Tunap Sports ist offizieller Bikepflege-Partner der Trail Days 2023

Zum Restart des Bike- & Musik-Festivals

Tunap, eines der führenden Unternehmen für Spezialschmierstoffe, wird mit seiner Marke Tunap Sports offizieller Bikepflege-Partner der Trail Days 2023. Die Techniklinie Tunap Sports steht für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Das Bike- & Musik-Festival findet nach drei Jahren Pause vom 26. bis 29. Mai in Lienz im österreichischen Osttirol statt. Präsentiert werden die Trail Days 2023 von Specialized.

„Wir freuen uns, dass wir Specialized beim Restart dieses besonderen Festivals unterstützen und während der gesamten Trail Days für saubere Bikes sorgen können“, betont Björn von Dressler, Head of Tunap Sports. „Wir sind uns sicher, dass die Trail Days 2023 mit ihrer einzigartigen Kombination aus bestem Bike-Fun und einem erstklassigen Musik-Programm die Besuchenden wie bereits in der Vergangenheit begeistern werden.“

Tunap Sports stattet als offizieller Bikepflege-Partner den Bike-Waschplatz mit hochwertigen Pflege- und Reinigungsprodukten aus, sodass die Teilnehmenden ihre Bikes während des Festivals auf Hochglanz bringen können. Unter anderem hat Tunap das mehrfach ausgezeichnete Kettenöl Ultimate, das neue Kettenöl Eco sowie Fahrrad- und Antriebsreiniger im Gepäck.

Die Trail Days 2023 bieten Bike- und Party-Freunden vier Tage volles Programm mit Testbikes, geführten Touren, Fahrtechnik-Trainings, Gravel-Rides, Yoga, einem erstklassigen Musik-Lineup und feinsten Singletrails. Zum Restart des Festivals werden 1.000 Teilnehmende erwartet. Die Trail Days werden gemeinsam von Specialized, dem MTB-Verein Ride Free Osttirol, der Tourismusregion Osttirol und den Lienzer Bergebahnen auf die Beine gestellt. Sollten Gewinne beim Festival entstehen, so fließen diese zu 100 Prozent als Spende an den Verein Ride Free Osttirol und somit direkt an den Nachwuchs und den Trail-Ausbau in der Region.

Mehr Informationen zu den Trail Days 2023 unter www.specialized.com/trail-days

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 16 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group rund 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 231 Millionen Euro.

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter www.tunap.com

Firmenkontakt

TUNAP GmbH & Co. KG

Martin Rappenglück

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

+49 8171 1600-51



http://www.tunap.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar GmbH

Lukas Papirowski

Liebherrstraße 4

80538 München

+49 89 716 77 40 51



http://www.orca-isar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.