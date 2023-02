Tschüss, Neuplastik: Knorr Professional stellt auf recycelte Verpackungen um

Nachhaltigkeit ist ein großes Anliegen von Knorr Professional. Die beliebten Bouillons werden schon seit dem vorigen Jahr überwiegend in recycelten Eimern angeboten, jetzt stellt die Marke nach und nach weitere Produkte darauf um. Bis 2025 sollen alle in vollständig aus recyceltem Material hergestellten Verpackungen verkauft werden. Damit leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von Neuplastik.

Hamburg, Februar 2023. „Wir möchten Gastronomen dabei unterstützen, den Küchenalltag nachhaltiger zu gestalten. Dafür sind recycelte Verpackungen ein wichtiger Schritt, deshalb stellen wir unser gesamtes Hartplastik-Sortiment darauf um“, sagt Sebastian Wolf, Research & Development Manager bei Unilever Food Solutions & Langnese. Die Marke Knorr Professional hat als Ziel, ab 2025 kein Neuplastik mehr in Umlauf zu bringen. Seine Herstellung stößt CO2 aus, Treibhausgase, erhöht das Abfallaufkommen und benötigt fossile Brennstoffe. Knorr Professional will mit komplett recycelten Verpackungen dazu beitragen, bereits vorhandenes Plastik energieeffizient zu nutzen und weiterzuverwenden. „Wir verwenden recycelte PET-Flaschen und unser Partnerunternehmen führt andere nicht mechanisch recycelbare Verpackungen in ihren Ursprungszustand zurück, um daraus lebensmittelechtes Hartplastik für unsere Produkte herzustellen“, so Wolf.

Für mehr Nachhaltigkeit in der Gastronomie

Knorr Professional ist nicht nur selbst ein Beispiel für mehr Nachhaltigkeit, sondern gibt auch weiterführende Tipps für Gastronomien jeglicher Art. Mit wenigen Veränderungen können Ressourcen eingespart und Lebensmittelabfälle vermieden werden. Dabei helfen beispielsweise nachhaltige Behälter für das To-go-Geschäft und das richtige Recycling von Küchenabfällen. Produkte wie Speisefett, Aluminium, Glas, Papier und Stahl können problemlos aufbereitet werden. Ein durchdachtes Management hilft bei der Vermeidung unnötiger Speiseabfälle und minimiert die Menge an nicht recycelten Produkten.

Weitere Informationen gibt es unter www.ufs.com/knorrnachhaltigkeit

Mit bekannten Marken wie Knorr Professional, Hellmann’s, The Vegetarian Butcher, Lukull, Carte D‘Or und Langnese unterstützen Unilever Food Solutions & Langnese Gastronomen weltweit und bieten immer neue Ideen, Konzepte und Inspirationen für deren tägliche Arbeit. Seit 1838 ist das Unternehmen im Lebensmittelbereich tätig und arbeitet eng mit Betrieben aller Art und Größen zusammen. Mit einem Experten-Team, den Culinary Fachberatern, werden regelmäßige Workshops im modernen Chefmanship Centre organisiert. Hier positioniert sich das Unternehmen erneut als Ratgeber und Partner der Gastronomen und bildet sie in verschiedenen Fachbereichen mit neuen Techniken weiter.

