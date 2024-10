TrueCommerce hilft deutschen Unternehmen elektronische Rechnungsstellung rechtzeitig einzuführen

Die Frist für die verpflichtende elektronische Rechnungsstellung im B2B-Bereich am 1. Januar 2025 rückt näher. TrueCommerce unterstützt Unternehmen bei diesem Übergang. Mit seiner globalen e-Rechnungs-Lösung ermöglicht TrueCommerce es Unternehmen, rechtzeitig konforme und automatisierte digitale Systeme zu implementieren, um einen reibungslosen Übergang von der papierbasierten Rechnungsstellung sicherzustellen.

Im März 2024 bestätigte der Bundesrat die Entscheidung des Bundesministeriums der Finanzen, wonach alle Unternehmen, die im B2B-Geschäft tätig sind, auf elektronische Formate umstellen müssen, die den EN16931-Standards entsprechen. Dies beendet effektiv die Bevorzugung von Papierrechnungen zugunsten elektronischer Rechnungen. Die umsatzsteuerlichen Regelungen für diesen Übergang wurden im Rahmen des Wachstumschancengesetzes verabschiedet. Es gibt jedoch weiterhin Ausnahmen und Übergangsregelungen.

„Die Ausnahmen in Deutschland sorgen für eine gewisse Unsicherheit auf dem Markt. Die Tatsache bleibt jedoch: Unternehmen, die ihre Infrastruktur bis zum 1. Januar 2025 nicht auf den Versand und Empfang von e-Rechnungen umstellen, riskieren den Verlust von Geschäftspartnern, die bereits digital ausgestattet sind“, sagte Jakob Vestergaard, Managing Director, Europe bei TrueCommerce. „Da die Frist näher rückt, ist es für Unternehmen entscheidend, jetzt zu handeln und die technischen Grundlagen für die erfolgreiche Umsetzung der e-Rechnungsstellung zu schaffen.“

TrueCommerce bietet eine globale Lösung, um die Einhaltung der Vorschriften zur e-Rechnungsstellung zu gewährleisten. Die globale e-Rechnungs-Lösung ermöglicht es Unternehmen, schnell von der papierbasierten Rechnungsstellung auf ein automatisiertes, sicheres digitales System umzustellen. Durch die Digitalisierung des Rechnungsprozesses können Unternehmen die Effizienz steigern, Kosten senken und das gesamte Lieferkettenmanagement verbessern. TrueCommerce leitet die e-Rechnungen seiner Kunden über seine EDI-Plattform und verbundene Netzwerke, einschließlich der globalen Value-Added Networks (VANS) und des PEPPOL-Gateways.

Ab dem 1. Januar 2025 sind Unternehmen verpflichtet, den Empfang und die Verarbeitung von e-Rechnungen zu ermöglichen. Die bisher übliche Praxis, das Einverständnis des Empfängers einzuholen, wird nicht mehr erforderlich sein. Auch die Pflicht zur Ausstellung von e-Rechnungen tritt an diesem Datum in Kraft. Aufgrund des erheblichen Aufwands, den viele Unternehmen für diesen Wechsel betreiben müssen, hat die Bundesregierung jedoch Übergangsregelungen bis 2027 geschaffen.

In den Jahren 2025 und 2026 dürfen Unternehmen weiterhin Papierrechnungen und nicht-konforme elektronische Formate (z. B. PDF) mit Zustimmung des Empfängers verwenden. Ab 2027 können Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 800.000 EUR im Vorjahr weiterhin Papierrechnungen verwenden, während größere Unternehmen mindestens auf EDI-Formate zurückgreifen müssen.

Bis 2028 werden die neuen Anforderungen an die e-Rechnungsstellung für alle Unternehmen in Deutschland vollständig verpflichtend sein. Dies wird voraussichtlich den Weg für die geplanten EU-Initiativen im Rahmen von ViDA ebnen.

Für deutsche Unternehmen, die international tätig sind, ist die Einhaltung der verschiedenen Vorschriften zur e-Rechnungsstellung entscheidend, um Steuerbetrug zu verhindern und die Effizienz zu steigern. TrueCommerce hat starke Partnerschaften mit wichtigen Marktteilnehmern aufgebaut, um nicht nur die zunehmend verbreiteten Continuous Transaction Controls (CTC) in ganz Europa zu unterstützen, sondern auch die Umsatzsteuerberichterstattung und andere globale Anforderungen zu erleichtern. Diese umfassende Compliance-Unterstützung stellt sicher, dass Unternehmen sowohl lokale als auch internationale regulatorische Standards erfüllen. Mit integrierter Dokumentenvalidierung und Compliance-Prüfungen bietet die Lösung von TrueCommerce einen effizienten, genauen und steuerkonformen Austausch von e-Rechnungen. Die Software lässt sich in bestehende ERP-Systeme integrieren, was den Übergang zur e-Rechnungsstellung für Unternehmen nahtlos macht.

Weitere Informationen zur e-Rechnungs-Lösung von TrueCommerce finden Sie unter www.truecommerce.com/de/e-rechnung-in-deutschland/

