Tropfgehemmte 3 in 1 Holzlasur für außen. Bewährte Serie CROMAPROTECT mit neuem Materialsystem ergänzt.

Um Bauteile und Konstruktionen aus Holz im Außenbereich nachhaltig zu schützen ist eine Imprägnierung, Grundierung sowie auch eine Endbeschichtung unabdingbar. Herkömmliche Anwendungslösungen mit mehrfachem Streichen sind dazu sehr aufwendig, darüber hinaus ist ein Zwischenschliff erforderlich. Jetzt bietet CROMA LACKE einen weiteren Holzschutz mit hoher Oberflächenbeständigkeit, der diese drei Anwendungen in einem System vereint. Seine bewährte Outdoor-Serie CROMAPROTECT hat der Hersteller mit der 3 in 1 Lasur Croma 9314063 ergänzt

3 in 1 – umfassender Holzschutz mit nur einer Lasur

“Das universelle, wasserbasierte Materialkonzept dieser Innovation ist zeitsparend. Denn mit nur einer Lasur ist eine witterungsbeständige Holzveredelung möglich. Die CROMAPROTECT 3 in 1 Lasur bietet einen hohen Schutz vor Durchfeuchtung sowie Bläue-, Pilz- und Insektenbefall. Sie sorgt mit einer Grundierung für eine gute Haftvermittlung und verhindert dadurch langfristig ein Abblättern der Holzoberflächen. Zugleich ist die Lasur eine dauerhafte Endbeschichung“, erläutert Claus Buchholz, Technischer Leiter der IVM Chemicals GmbH in Herrenberg.

Universell einsetzbar – Farbtöne nach Wahl

CROMAPROTECT 3 in 1 Lasur eignet sich zur Beschichtung von harzhaltigen und nicht harzhaltigen Nadelhölzern, Laubhölzern sowie handelsüblichen exotischen Hölzern für vielfältige Einsatzbereiche, wie Holzfassaden, Gesimse, Gartenhäuser, Balkongeländer und Holzzäune. Oberflächen erhalten damit einen effektiven, aber unsichtbaren Schutz, der die Optik weiterhin natürlich aussehen lässt. Die neue Holzlasur ist durch Streichen und Spritzen leicht zu applizieren. Diese bietet durch die tropfgehemmte Einstellung auch für Dachüberstände eine hervorragende Verarbeitbarkeit. Alle Farbtöne sind möglich und können nach individuellen Vorgaben hergestellt werden. In 5 L- und 20 L-Gebinden lieferbar.

Weitere Informationen unter www.cromalacke.com

Über IVM Chemicals und Croma Lacke

IVM Chemicals ist im Bereich von Holzlacken einer der Marktführer in Europa und gehört zu den größten Konzernen dieser Branche. Das Unternehmen ist in Italien, Deutschland und Österreich, Frankreich, Spanien, Griechenland und Polen vertreten und wird in über 100 weiteren Ländern durch spezialisierte Händler repräsentiert.

In Deutschland hat sich die IVM Chemicals GmbH zu den marktführenden Partnern für Industrie und Handel positioniert. Höchste Produktqualität, größte Kundenorientierung und ökologisch verantwortungsvolles Handeln stehen im Vordergrund der Unternehmensphilosophie. Am Standort in Herrenberg konfektioniert und vertreibt das Unternehmen die traditionsreiche Marke Croma Lacke, die vor mehr als 75 Jahren mit dem „Croma Laboratorium“ in Nagold entstanden ist. Das gesamte Produktprogramm wird am Stammsitz der IVM Chemicals in Parona (Italien) in einer der modernsten Lackfabriken der Welt hergestellt. Dem deutschen Tochterunternehmen steht das internationale Know-how von 200 Fachspezialisten aus werkseigenen Forschungs- und Entwicklungslaboren zur Verfügung. Mit diesem Entwicklungsvorsprung bietet der Lackspezialist für kundenspezifische Anwendungslösungen einen Wettbewerbsvorteil. Zum umfassenden Sortiment von Croma Lacke gehören Nitro-Cellulose Lacke sowie Polyurethan- und Wasserlacke für Holzbeschichtungen, UV-Lacke und UV-Öle, Polyester- und Farblacke, Holzbeizen, Wachse, Öle, Farbkonzentrate, Verdünnungen, Zusatzstoffe, Holzschutzprodukte für den Außenbereich, Speziallacke für den Yachtbau und Effektlacke.

Weitere Informationen unter www.ivmchemicals.de, www.cromalacke.com

