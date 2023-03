Tripada® Rehasport für Kinder in Wuppertal

Neue Kurse ab Mai 2023 in der Tripada Akademie Wuppertal

Rehasport ist grundsätzlich eine sinnvolle Maßnahme, um Menschen mit gesundheitlichen akuten oder chronischen Leiden gezielt zu unterstützen, vor allem im orthopädischen Bereich. Dies ist auch bereits für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren möglich.

Der Rehasport für Kinder ist eine wichtige Art der Versorgung, um den Kindern positive Erfahrungen im Sport mit auf den Weg zu geben und die psychomotorischen Fähigkeiten zu stärken. Aufgrund körperlicher Entwicklungsstörungen sind einige Kinder dem Leistungsdruck im Sportverein nicht gewachsen. Hier ist der Rehasport für Kinder eine ideale Alternative, um auf spielerische Art die motorischen und koordinativen Fähigkeiten der Kinder zu fördern und zu verbessern.

Auch der Rehasport für Kinder kann vom Kinderarzt oder Orthopäden verordnet werden und wird im Falle einer Genehmigung durch die Krankenkassen zu 100% übernommen. Dies kann bei verschiedenen Problemen sinnvoll sein, wie z.B.:

– orthopädische und motorische Einschränkungen

– rheumatische Erkrankungen

– Bewegungsmangel und Adipositas

– Koordinations- und Konzentrationsstörungen (wie ADHS)

In der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal werden ab Anfang Mai 2023 neue Kurse für Kinder-Rehasport für den Bereich Orthopädie angeboten. Hierbei werden 2 Gruppen je nach Altersstufe unterschieden, von 4 – 8 Jahren und 9 – 13 Jahren.

Wer eine Verordnung über Rehasport für sein Kind hat, kann sich hier bereits für einen Platz anmelden unter 0202/9798540 oder per Email an info@tripada.de

