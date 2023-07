„Trio Manouche“ beim Strandkorbkonzert am Weissenhäuser Strand

6. Juli 2023 – Am 13. Juli findet um 19.30 Uhr im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Seebrücke das Open-Air-Konzert mit dem „Trio Manouche“ statt. Das britische Gipsy-Swing-Ensemble steht für die Pariser Musik der 30er und 40er Jahre, die aus Gipsy-Traditionen, Valse Musette und Jazz eine innovative Musik verschmelzen lässt. Dabei dient das Repertoire von Django Reinhardts Hot Jazz immer wieder als Inspirationsquelle.

„Wir freuen uns sehr auf einen wundervollen Abend mit Live-Musik und einem leckeren Picknickpaket an unser ganz neuen Seebrücke – unsere Gäste können am traumhaften Ostseestrand den Blick aufs Meer genießen. Das Konzert gehört zum Schleswig-Holstein Musik Festival, das bereits seit 2017 jedes Jahr erfolgreich bei uns im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand stattfindet. Als Erfinder des Strandkorbkonzerts freuen wir uns jedes Jahr sehr auf dieses Event“, so David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Die 180 auseinander stehenden Strandkörbe bieten einen gemütlichen Platz für die grandiose Musikdarbietung und die frische Ostseebrise. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

