Trends bei Winterbettwäsche und Winterdecken von erwinmueller.de

Wie die Kleidung sollte auch die Bettausstattung der Jahreszeit und den Temperaturen angepasst werden. Wärmende Materialien wie Flanell und Biber sind für Winterbettwäsche die erste Wahl. Für ein optimales Schlafklima sollte nun auch die Bettdecke eine höhere Wärmestufe aufweisen. Die neuen Bettwäsche-Kollektionen von erwinmueller.de sorgen mit ihren farbenfrohen kreativen Mustern für harmonisches Ambiente.

Designtrends bei Bettwäsche

Grafische Muster, Blätter und Blumen, Mandalas und klassische Wintermotive in kräftigen Farben sind die Design-Trends bei den neuen Winterbettwäsche-Kollektionen von Erwin Müller. In Verbindung mit den weichen Wintermaterialien Flanell und Biber lädt diese Bettwäsche so richtig zum Kuscheln ein. Feinbiber und Flanell sind gekennzeichnet von einem samtig-weichen, mollig-warmen Flor. Die Stoffe sind flauschig, atmungsaktiv und temperaturausgleichend und tragen zu einem angenehmen Schlafklima bei.

Blätter und Blumen

Muster mit großen Blüten und Blättern bringen eine leichte, ruhige Atmosphäre ins Schlafzimmer. Die stimmige Farbharmonie der REDBEST Flanell Bettwäsche mit rankenden Blättern und Streifen setzt das Bett gekonnt in Szene. Einen verträumten Touch verbreitet die REDBEST Biber Bettwäsche mit dem stilisierten Blumenmuster.

Mandalas

Mandala-Designs gehören schon seit einigen Jahren zu den beliebtesten Mustern bei Heimtextilien. Die runden grafischen Formen verbreiten Ruhe und Harmonie und sind deshalb auch ideal für das Schlafzimmer.

Winterfeeling wie auf der Almhütte

Charmanten Landhausstil vermittelt die Erwin Müller Feinbiber Wendebettwäsche mit den Hirsch-, Herz- und Schneekristall-Motiven, eingerahmt von Karos. Die Rückseite ist allover mit dem Karomuster bedruckt.

Lieblingsbettwäsche der Kleinen

Kinder lieben die weiche, warme Flanell und Biber Bettwäsche. Noch wichtiger als das Material ist aber das Design. Bedruckt mit den Lieblingsmotiven der Kleinen, macht das Zubettgehen richtig Spaß.

Füllmaterialien für die Winter-Bettdecke

Die Wahl des Füllmaterials der Bettdecke hängt vom individuellen Wärmeempfinden und persönlichen Vorlieben ab. Soll es Daune sein, Naturhaare, Naturmaterialien oder doch lieber eine Faserfüllung? Jedes Material hat seine Vorteile. Wichtig ist aber vor allem die Wärmestufe. Von Wärmestufe 1 mit geringer Wärmehaltung bis zu Wärmestufe 5 mit besonders hoher Wärmehaltung stehen Bettdecken zur Auswahl.

In der Betten Fibel gibt Erwin Müller viele Tipps, worauf man bei der Wahl der Bettdecke achten sollte. Die beliebteste Füllung in Deutschland ist nach wie vor die Daune. Wer Wert auf Waschbarkeit legt, ist mit einer synthetischen Textilfaser gut beraten. Ein sehr gutes Schlafklima erzeugen auch Naturhaare und Naturfasern wie Kamelhaar, Schafwolle, Baumwolle oder Wildseide.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

