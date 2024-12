Trends 2025: KI wird erwachsen

Expertenkommentar Sal Sferlazza, CEO and Co-Founder bei NinjaOne

Unternehmen brauchen ein qualitatives IT-Service-Management (ITSM), nur so können sie ihren Betrieb optimieren und ihr Serviceangebot verbessern. Nur wenn sie immer auf dem neuesten Stand sind und Trends im Auge haben, ist ihr ITSM auf dem entsprechenden hohen Niveau.

Was kommt auf Unternehmen 2025 zu?

Sal Sferlazza, CEO und Co-Founder bei NinjaOne, einer führenden Plattform für Endpunktmanagement, Sicherheit und Transparenz, erläutert wohin die Reise im nächsten Jahr geht.

Das Hybridarbeitsmodell wird 2025 weiter bestehen und Mitarbeitende werden weiterhin flexibel entscheiden können, wo und wie sie arbeiten. Auch wenn einige Unternehmen die Arbeit im Büro wieder favorisieren, werden diese Tendenzen die Ausnahme bleiben. Heutzutage sind Mitarbeiter überall, d.h. sie müssen auf einer Vielzahl von Geräten unterstützt werden, um produktiv zu sein. Unternehmen tun gut daran, sich auch in Zukunft an die neuen Arbeitsmuster weiter anzupassen und eine hybride Resilienz aufzubauen. Sie müssen digitale Leitplanken wie Rahmenbedingungen für die KI-Nutzung, klare Sicherheitsrichtlinien usw. implementieren.

Die Einsatzmöglichkeiten von KI werden sich weiter definieren

Im Jahr 2024 haben viele Unternehmen versucht die Einsatzmöglichkeiten von KI zu definieren und auch entsprechend zu monetarisieren. Das ging in manchen Fällen auch zu Lasten ihrer Kunden. Zum Beispiel bei Anwendungsfällen wie der autonomen Skripterstellung, die KI einen Freibrief für den Zugriff auf das Schreiben und Ausführen von Skripten auf Endgeräten gab. KI ohne oder mit nur geringer menschlicher Kontrolle sich selbst zu überlassen, schafft gefährliche Präzedenzfälle.

Im Jahr 2025 werden sich Unternehmen verstärkt auf praktische Anwendungsfälle für KI konzentrieren müssen. Wichtig werden Anwendungen, die tatsächlich einen Mehrwert bieten, ohne die Sicherheit der jeweiligen Organisation zu gefährden, darunter praktische Funktionen wie die Automatisierung der Erkennung von Bedrohungen, Patching-Unterstützung und vieles mehr. Regulierungsbehörden werden damit beginnen, genau zu prüfen, wohin die Daten fließen und wie sie verwendet werden. Remote-Management wird einen beträchtlichen Wandel durchlaufen. Neue Trends und Innovationen werden die Art und Weise verändern, wie IT-Teams ihre Infrastruktur überwachen, verwalten und sichern.

Über NinjaOne:

NinjaOne automatisiert die schwierigsten Aufgaben der IT und bietet mehr als 20.000 Kunden Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte.

Die automatisierte Endpunktmanagement-Plattform von NinjaOne steigert nachweislich die Produktivität, reduziert Sicherheitsrisiken und senkt die Kosten für IT-Teams und Managed Service Provider. Das Unternehmen lässt sich nahtlos in eine Vielzahl von IT- und Sicherheitstechnologien integrieren. NinjaOne hat sich den Erfolg seiner Kunden auf die Fahnen geschrieben und bietet kostenloses und unbegrenztes Onboarding, Training und Support.

NinjaOne ist die Nummer 1 auf G2 in den Bereichen Endpoint Management, Patch Management, Remote Monitoring und Management sowie Mobile Device Management.

Testen Sie NinjaOne kostenlos unter https://www.ninjaone.com/freetrialform/

